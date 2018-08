Estos mexicanos no se 'fresean'

Ciudad de México— En su camino por continuar marcando tendencia, Netflix decidió apostar por los famosos reality show, y en esta ocasión presenta a un grupo de mexicanos que buscarán ser la delicia de los fans del servicio de entretenimiento en Internet líder en el mundo.Es así que a través de ‘Made in Mexico’ —el primer reality show mexicano— podremos ver nueve socialités de la capital del país y sus opulentos estilos de vida. Ellos revelarán que en su mundo, el apellido es su vínculo y el legado lo es todo; te mostrarán que debajo de todo ese lujo que los rodea son jóvenes apasionados, auténticos, fashion, sofisticados y saben cómo marcar tendencias en una de las ciudades más vibrantes del mundo.‘Made in Mexico’ es producido por Love Productions USA e incluye a Richard McKerrow, Kevin Bartel y Brandon Panaligan como productores ejecutivos y Lauren Volonakis y Matthew Moul como co-productores ejecutivos.La serie se estrenará globalmente el 28 de septiembre en Netflix.Es una política y filántropa de 30 años que dirige la fundación Jaff. Hanna persigue de manera apasionada todas las causas sociales que son importantes para ella pero, en ocasiones, su ambición genera fricciones entre sus círculos sociales.Columba es modelo de alta moda y también el alma de la fiesta. Esta soltera supercodiciada se encuentra en medio de un triángulo amoroso, pero hace todo lo posible por enfocarse en su carrera y labor social.Ray es cuñado de Kitzia y el chico malo del clan Checa. Es ruidoso, orgulloso y todo un showman, siempre listo para entretener. De 31 años, Roby intenta balancear su deseo de fiesta con la necesidad del éxito profesional para probarle a su familia que él puede cuidarse solo.Nacida en la alta sociedad mexicana, es una diseñadora de modas que pasa su tiempo entre la ciudad y el extenso rancho de su familia. Cuando no está persiguiendo a su hijo pequeño, Kitzia se coloca en la cima de su círculo social, en un estricto reinado en el cual selecciona quién puede tener acceso a éste, actuando como la juez del estilo y buen gusto.LongoriaCarlos está en el centro de la escena social y es el vínculo entre todos los integrantes de ‘Made in Mexico’. Distanciado de su padre, Carlos se enfoca en su vida acelerada como conductor de televisión, actor y modelo .Liz es una culta y muy viajada blogger de comida. De nacionalidad estadounidense, recientemente se comprometió y descubrió que debe volver a subir la escalera social mientras se adapta a su nuevo hogar después de haber salido de Nueva York para vivir con su prometido.Pepe es un empresario e inversionista en clubes nocturnos; tiene 35 años y busca desprenderse de su fama de seductor y establecer una nueva vida.Chantal es una estadounidense expatriada que dejó su trabajo en la revista de moda más importante para seguir al amor de su vida a México. La joven fashionista debe evaluar si tomó la mejor decisión al mudarse a esta ciudad y si el prospecto de una propuesta de matrimonio está realmente en su futuro.Esta rubia es conductora de televisión y exmodelo de trajes de baño que sueña con convertirse en cantante de pop. Mientras disfruta de la vida espléndida de ser una celebridad de TV, debe decidir si quiere dejarlo todo por una última oportunidad de convertirse en cantante o establecerse y formar una familia.

