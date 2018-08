En la piel de Van Gogh

Ciudad de México—Para interpretar a Vincent van Gogh, el actor Mario Iván Martínez realizó un viaje que lo llevó por Europa, caracterizado como el famoso pintor.En el montaje ‘Vincent, Girasoles Contra el Mundo’, su primera obra como dramaturgo, el actor pretende contar el lado personal del neerlandés.“Me di el lujo de realizar un viaje por el sur y norte de Francia, estuve en Saint Rémy de Provence y Auvers Sur Oise, en París fui a Arlés y en Holandaa fui al Museo Van Gogh para empaparme de su obra, de su trabajo, de las zonas geográficas que lo impresionaron al grado de que supo traducir esa luminosidad y color en sus lienzos”, expresó.Martínez desea estrenar esta puesta en escena el próximo año en el Teatro Helénico.“Quiero plasmar la paradoja de vida de un hombre que a veces no tenía ni para un café, y cuya obra hoy se cotiza en millones y millones de dólares. Sobre todo su vida íntima, su relación con las mujeres y su cuñada Johana Boner, y por supuesto con su hermano Theo, con quien mantuvo una relación casi umbilical”, explicó.El actor contó que la idea de llevar a escena la vida del autor de La Noche Estrellada (1889) y Los Girasoles (1888) surgió de manera fortuita.“En el Centro Cultural Tijuana me invitaron a ponerle voz a un documental europeo (‘Pinceladas’, 2017) de Francois Bertrand y Peter Knapp, y en el que interpretaba a Van Gogh, me dijeron ¿por qué no te haces una propuesta escénica para complementar la proyección?”.Martínez adelantó que él la protagonizará al lado de una actriz, misma que desearía que fuera Karina Gidi.

