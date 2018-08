Del escenario a la pantalla

Ciudad de México—Más de dos años después de que se anunciara por primera vez un documental aprobado por Rihanna, el director Peter Berg reveló que la película podría llegar en unos meses.En abril de 2016, Berg, cuya película de acción ‘Mile 22’ llegó la semana pasada a Estados Unidos , dijo que estaba trabajando en una película de Rihanna basada en el legendario documental de Bob Dylan por D.A. Pennebaker, ‘No mires atrás’.Mientras se esperaba que el documental, que supuestamente capturó a Rihanna en el trabajo de su álbum de 2016 ‘Anti’, llegara en 2017, Berg le dijo a Slash Film que la película debería salir pronto."Creo que es una joven extraordinaria y realmente es un perfil bastante completo de lo que implica hacer de ella el talento que es. La ética del trabajo, el talento, la suerte, el ajetreo, la visión ", dijo Berg. "Es una mujer muy, muy interesante y la película saldrá en un mes y medio, dos meses, podremos comenzar a mostrarla".Berg dijo previamente que el documental proporcionaría una "mirada sin filtrar sobre la vida de Rihanna y cómo ha ascendido para convertirse en un ícono global".El representante de Rihanna no respondió a la solicitud de comentarios de Rolling Stone.Además del documental, se rumorea que Rihanna está filmando un proyecto llamado ‘Isla de la Guava’ en Cuba con el director Hiro Murai, informa The Huffington Post. Las fotos del presunto disparo revelaron que Donald Glover aparece en el proyecto de alguna manera; Murai se desempeña como director en ‘Atlanta’ y dirigió el video ‘This Is America’ de Childish Gambino.Glover también actuará en la próxima recaudación de fondos de Diamond Ball de Rihanna. Según los informes, Rihanna está trabajando en un álbum de dancehall.Con la información de Page Six y Rolling Stone

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.