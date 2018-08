Ciudad de México– Dentro de los misterios de la vida de la cantante Aretha Franklin se encuentran las circunstancias en las que tuvo a sus cuatro hijos, en especial a los dos primeros, que tuvo a los 12 y 14 años, respectivamente. Ahora ellos, tras la lamentable muerte de su madre, son los posibles herederos de la diva del soul. Aún sin tratarse de una cifra oficial, distintos medios especulan que su fortuna asciende a los 80 millones de dólares, escribe El Universal.De acuerdo con la publicación Insider, a la reina del soul le gustaba que le pagaran en efectivo tras sus shows debido a que no confiaba en las personas, además, vio como muchos amigos eran mal pagados. Ella era una de las artistas que más ventas han registrado en la historia musical, se calculan más de 75 millones ventas de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera. Expertos creen que la suma de sus ganancias no fue mayor porque a la cantante no le gustaba volar, por lo que limitó sus conciertos en su país, Estados Unidos.Uno de los factibles herederos es Clarence Franklin, el hijo mayor de Aretha, quien nació cuando ella apenas tenía 12 años, el 28 de marzo de 1956. Su nacimiento se vio envuelto en rumores sobre quién era el padre. Incluso se llegó a decir que el propio padre de la cantante, el pastor CL Franklin, había embarazado a su hija.No obstante, se creía que el verdadero padre era Donald Burke, un compañero de la escuela de Aretha, quien nunca confirmó nada. Debido a sus deseos de impulsar su carrera musical, Clarence se quedó a cargo de "Big Mama", abuela de la cantante.Al igual que Clarence, el segundo hijo de Aretha, Edward Franklin, recibió su apellido. Nunca se supo más de su padre. A ninguno de los dos les interesó incursionar en la industria musical, pero en una entrevista llegaron a admitir que les hubiera gustado salir en un álbum familiar.Por su parte, los dos hijos menores de Aretha: Kecalf Cunningham y Ted White Jr, siguieron los pasos de su aclamada madre. El primero es un rapero cristiano y el segundo acompañaba a la cantante como guitarrista en sus presentaciones.Aretha estuvo casada dos veces y su última relación fue con el bombero Willie Wilkerson, a quien conoció en 1987 y llegaron a vivir juntos aunque no se casaron. De acuerdo a las leyes estadounidenses, una vez que la fortuna de la reina del soul se aclare con todo y propiedades, Wilkerson podría también ser beneficiado de confirmarse su unión sentimental.

