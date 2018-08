Celia aumenta la temperatura

Ciudad De México—Si creen que ya han visto todo de Celia Lora, ¡están equivocados!, ya que la hija del rockero Álex Lora explotará al máximo su sensualidad a través de videos eróticos, que distribuirá la nueva plataforma Hot Go Media.Luego de posar en dos ocasiones para la revista del conejito, (2011 y 2017), la joven de 34 años se arriesga por nuevos contenidos que, asegura, satisfacerán la pupila del público masculino.“Son videos cortos (máximo de cinco minutos), soy yo nada más. Mi objetivo es estar seduciendo a la cámara mientras estoy en una alberca, en una tina, en una cama, en cualquier otro lugar”, afirmó Lora en entrevista.Pese a que en la aplicación se exhiben videos para mayores de 18 años, Celia descartó que en algún momento grabe contenidos con sexo explícito.“Es como las fotos de Playboy, lo mío es muy tranquilo, como si me estuvieran grabando detrás de cámaras”, dijo.A partir de noviembre, Lora viajará a Colombia y Argentina para promocionar la página, misma que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.Y anunció que volverá a posar desnuda para las ediciones impresas de estos países.La decisión de volver a desnudarse fue gracias a su admiración hacia la revista y, en parte, al apoyo que le da su padre.“Mi papá, en toda su vida, no ha visto mal el desnudo, no lo considera un tabú como otra gente lo hace, quienes también le inyectan mucho morbo.“Los dos (sus padres, Álex y Chela Lora) me han dejado ser quien yo quiera ser, nunca me han impuesto nada y gracias a que ellos son así, yo soy así”, dijo.El contenido de Lora ya se encuentra disponible. Poco a poco se irá publicando más, según comentaron los voceros de la marca.Celia explicó que, el hecho de que ella esté trabajando en esta plataforma no significa que dejará de subir contenido sensual a sus redes sociales, como sucedió recientemente durante el triunfo de la Selección Mexicana donde, en diferentes ocasiones, portó una playera con el nombre del jugador Carlos Vela de una forma muy provocativa.

