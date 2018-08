'No existe otro testamento de Juan Gabriel'

Ciudad de México— El cantante mexicano Juan Gabriel sólo dejó un testamento, no existe otro que pretenda darse a conocer el 28 de agosto cuando se conmemorará el segundo aniversario de su muerte, aseguró el albacea Guillermo Pous.En entrevista, recordó que dicha información trascendió luego de declaraciones que Andrés Reyna, exapoderado legal de Juan Gabriel, dio al programa de televisión Hoy el viernes pasado y que, asegura, fueron sacadas de contexto."Le preguntaron qué sucedería en caso de que existiera otro testamento y su respuesta fue absolutamente hipotética. Además eso no podría ser posible debido a que cuando el testamento se presentó ante el notario Javier Arce Gargollo, para iniciar el procedimiento sucesorio, él solicitó una búsqueda ante el Archivo General de Notarías", explicó.La razón, dijo, fue para ver si había testamentos posteriores y la respuesta fue contundente: "no existió otro a partir de este último que está en pugna, por lo tanto no hay otro que pueda tener validez más allá de éste".Con respecto a las declaraciones de Consuelo Rosales, madre de Joao Aguilera, quien asegura ser hijo de Juan Gabriel, indicó que en efecto ellos solicitaron la nulidad del testamento y están a días de que se dicte sentencia en segunda instancia."Teniendo este resultado estaremos mucho más cerca de que concluya esta demanda oportunista para poder concluir la sucesión en términos adecuados como ha sucedido en otros estados como Florida, California y Texas, incluso en Chihuahua donde estas falsas demandas han concluido favorablemente", señaló.Abundó que es oportunismo que alguien pretenda acceder a algo de lo cual no tiene derecho. "Y no lo digo yo, lo dice el juez que así lo resolvió en Florida diciendo que estas personas son fraudulentas y mentirosas, que lo hacen para intimidar a la autoridad".Consuelo Rosales opina que el testamento no es real, pues ve raro que Juan Gabriel haya dejado todos sus bienes a su hijo Iván Aguilera, pero Guillermo Pous sostiene que lo es y no hay más."Desconozco en qué se base, pero no se trata de suposiciones, sentimientos o creencias, se trata de temas legales y es un documento jurídico plenamente válido como se ha demostrado y más allá de lo que suponga la señora Rosales su hijo no fue incluido por evidentes razones, y punto", aseguró."La voluntad de don Alberto es la que debe prevalecer, independientemente de a quién le guste o no que haya dejado tal o cual cosa. Lo que llama la atención es que los otros tres hijos de Juan Gabriel no se han peleado ni reclamado absolutamente nada porque respetan a cabalidad la decisión de su papá", indicó.Subrayó que personas que no han acreditado tener legalmente ninguna clase de vínculos con Juan Gabriel son las que pretenden acceder a esta herencia bajo toda clase de bullicios y demandas.Del inventario de bienes del autor de temas como "Amor eterno" y "No tengo dinero" mencionó que cada vez hallan más información, por lo que se actualiza."La sucesión de bienes está interrumpida a causa de esta demanda, por lo que Iván, en su calidad de heredero universal, no ha tenido acceso a absolutamente nada. Todo se encuentra inventariado y se sigue administrando. No puede haber adjudicación alguna en tanto no concluya el juicio", aseveró.Una vez que quede resuelto en su favor, el albacea dice que buscarán contrademandar para que sean reparados los gastos que generó este problema de manera innecesaria.La cantidad a la que ascienden los bienes no se puede dar a conocer, pues a Iván le corresponde decirla si es que así lo desea."Sus bienes es el acervo musical, los derechos de sus cintas, las casas que tenía, pero cabe aclarar que no todas las casas que se le conocían eran de él. Hay muchas que se identificaban o vinculaban, pero simplemente él no era propietario. Tenía un par de vehículos y nada más", expresó.Luego que también trascendió que Juan Gabriel dejó deudas, Guillermo Pous aclaró que no son significativas."Se encuentran perfectamente en orden sus cuestiones fiscales en México. Los pendientes que hubiera dejado, que le correspondieran a terceros como consecuencia de sus servicios, se han estado cubriendo, así es que es una sucesión sana en cuanto a sus finanzas"."Si dicen que está desaparecido por deudas es incorrecto porque tiene una situación absolutamente pulcra con el Sistema de Administración Tributaria, está al corriente y al día en cuanto a sus impuestos. Otras deudas que se generaron como consecuencia de sus servicios se han estado cubriendo, así que sería ocioso querer ahondar más en el tema", detalló.Consideró que si el artista viviera se encontraría decepcionado por la manera en que han tenido ganas de acceder a todo eso, molestando a sus hijos y con habladurías. "Me parece absolutamente lamentable".Una vez que concluya el proceso legal, informó, continuarán los preparativos con la disquera para dar a conocer el tercer álbum de dúos que Juan Gabriel dejó pendiente.También hay planes de continuar la segunda temporada de la bioserie en su honor, que estará basada en entrevistas que se le hicieron al cantautor y textos que él mismo dejó, así como información recabada por Iván Aguilera en los dos últimos años.El 28 de agosto próximo se conmemorará el segundo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, pero se desconoce hasta el momento si sus hijos y familiares lo recordarán de alguna manera.