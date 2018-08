Ciudad de México–Luego de que hace algunos días la misma Gloria Trevi confesara en una entrevista para el programa El Gordo y La Flaca que no la estaba pasando bien en el terreno amoroso, hoy se han dado a conocer más detalles del distanciamiento con su esposo, Armando Gómez.De acuerdo a la revista TV Notas, la intérprete de ‘Dr. Psiquiatra’ y su pareja enfrentan una nueva crisis matrimonial que los podría llevar al divorcio, pues él ya no vive junto a la artista en su casa de McAllen, Texas.Al respecto, una amiga de la pareja reveló: “más que una crisis, yo creo que ésta sí es la definitiva. Todo puede pasar, pues ya una vez estuvieron a punto del divorcio y lo solucionaron, pero esta vez va en serio”.Sobre el paradero de Gómez, la persona contó: “él tiene propiedades, y seguro está en Miami, ya que tiene negocios de bienes raíces. Definitivamente creo que ninguno de los dos la está pasando bien; entre ellos hubo amor y mucha complicidad, pero ahora quieren hacer su vida por separado”.Según la fuente, fueron los celos de Armando los que provocaron esta ruptura, que hasta este momento es temporal.“Lo que pasa es que Armando la celaba mucho, no la dejaba que mostrara su lado sensual y cuidaba mucho esa parte en sus conciertos y videos; en ese sentido, la controlaba mucho, y cuando ella lo hacía (mostrarse sensual) era un tema de discusión; obviamente ella ha luchado mucho por su libertad y desde que se casó con él no ha tenido tiempo para ella, para disfrutar estar sola; además, parte de esta decisión que hoy toman es por la distancia que hay entre ellos por el trabajo y los viajes que ella hace”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.