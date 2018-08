Pasadena—Jaina Lee Ortiz será la primera actriz de origen latino que protagoniza una producción de Shonda Rhimes en el horario estelar de Estados Unidos.Si bien, la mexicana Karla Souza tiene un papel importante en ‘Lecciones del Crimen’, Jaina es la primera latina que es la protagonista como tal y lo hace en ‘Estación 19’ (‘Station 19’), producción de Rhimes y Stacy McKee, en la que interpretará a la bombero Andy Herrera.Ella se une a la labor que han realizado Ellen Pompeo de ‘Anatomía Según Grey’ (‘Grey’s Anatomy’), Kerry Washington con ‘Escándalo’ (‘Scandal’) y Viola Davis en ‘Lecciones del Crimen’ (‘How to Get Away With Murder’).“Es un honor llegar e intentar llenar los zapatos de esas tres mujeres increíbles, pero me gusta la narrativa de Shonda y su empresa, en la que ponen a las mujeres primero. Las empoderan. Y mi personaje en particular, es una mujer fuerte, inteligente y triunfadora, que busca su lugar en un mundo que es de hombres como lo son los bomberos, no tiene miedo de decir lo que piensa y eso me inspira, y espero lo haga con otras mujeres que vean el programa”, dijo en conferencia de prensa.‘Estación 19’ es la segunda serie derivada de ‘Anatomía Según Grey’, después de ‘Private Practice’ y ahora a través de las vivencias del grupo de bomberos se explorará el lugar de la mujer en un mundo que se piensa sólo es de hombres.“Se siente increíble como mujer y especialmente latina, porque no vemos demasiadas latinas en series, tener este honor, ¡es fantástico! Estamos bajo el paraguas Shondaland, y entonces las mujeres estarán en la vanguardia, sea cual sea la raza, edad, tamaño.Estoy feliz de ser parte de eso. Es un orgullo, pero antes que nada, Andy Herrera es una mujer y no una latina. Porque el mensaje que me encanta compartir es que no importa quién seas o de dónde vengas o cómo te veas, puedes conseguir tus sueños y hacer lo que quieras y si tengo la oportunidad de inspirar a chicas de todas las edades y razas, habré hecho mi trabajo”, dijo Jaina.En ese sentido, la actriz afirmó que Andy no es una superheroína ni mucho menos por dedicarse a apagar el fuego, simplemente una mujer moderna que puede realizar cualquier tipo de trabajo.De acuerdo con Stacy McKee, creadora de la serie, que ya tiene confirmada una segunda temporada, la idea de tener una protagonista latina surgió tras conocer a Lee Ortiz.“No es algo en lo que pienso. En parte soy como Shonda: busco lo mejor, la persona indicada para cada papel. Nunca escribo con alguna idea en particular, sólo exploro y veo que podemos ir llevando a cada historia. Y debo decir que me encanta mi elenco.Creo que ellos representan al mundo en el que vivimos y eso es una prioridad para mí y en Shondaland y así ha sido siempre. Es como crecí. Trabajé en Anatomía según Grey por mucho tiempo y no podría imaginar las cosas de otra forma”, indicó.Y al ser una producción derivada de ‘Grey’, ‘Estación 19’ también está inspirada en hechos reales para desarrollar los 10 episodios de su primera temporada que se estrena hoy a las 20:00 horas por Sony.“De alguna forma somos muy parecidos, por supuesto. Lo increíble de este proyecto es que tenemos la oportunidad, al igual que en Grey lo hacen sobre medicina y cirugía, nosotros lo podemos hacer con este proyecto. Y sí, también estamos buscando artículos de situaciones de la vida real, que puedan ocurrir en este universo. Estamos enfocados en buscar eventos que no sean sólo el loco incendio de la semana, pero que puedan ocurrirle a cualquiera de nosotros”, finalizó Stacy McKee.