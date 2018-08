Romanoff mexicano

Ciudad de México— La mente maestra de la aclamada ‘Mad Men’, Matthew Weiner, reclutó a un mexicano para un papel protagónico en su nueva serie, ‘The Romanoffs’: Juan Pablo Castañeda.Y lo colocó entre uno de los elencos más llamativos de toda la pantalla chica estadounidense: Aaron Eckhart, Isabelle Huppert, Christina Hendricks, Diane Lane, Amanda Peet, Corey Stoll, Radha Mitchell y Kerry Bishé, entre otras figuras.Abel, su personaje, adelantó el actor en exclusiva, se sale del estereotipo del mexicano al que Hollywood se suele apegar. Es un rol, recalcó, que mostrará la historia del País con respeto.“Todo lo que había casteado en Estados Unidos había sido de personajes de latinos relacionados con un crimen. Y éste se sale totalmente de esa línea, porque caí con un director que es abierto", opinó Castañeda sobre uno de los gurúes más venerados de Hollywood.“El personaje lleva cargando la historia de México, está muy consciente de todo el proceso que ha vivido este país, desde la Conquista, de cómo los sistemas políticos se han encargado de hundirnos. Esa idiosincrasia de represión”, deslizó sin poder ahondar más por contrato.Superproducción de Amazon Studios de cerca de 50 millones de dólares, ‘The Romanoffs’ narrará ocho historias separadas, en igual número de episodios, todos escritos y dirigidos por Weiner, ganador de 9 premios Emmy.Lo único que se sabe al respecto es que cada una, rodada en distintos países, explorará a personajes que creen ser descendientes de la dinastía rusa de los Romanov. Juan Pablo será el eje conductor de la trama mexicana, que usó locaciones como Teotihuacán.De 33 años, nacido en Japón pero criado en Guadalajara, Castañeda debutó en el cine hace 12 años con Drama / Mex. Desde entonces ha hecho personajes en series como ‘Club de Cuervos’ y ‘Sense8’.A ‘The Romanoffs’, el crédito más importante de su trayectoria, llegó vía casting, recordó. Mandó un video leyendo para el personaje y fue invitado a una prueba en Estados Unidos ante el mismísimo Weiner, escritor de ‘The Sopranos’.“Es imponente. No físicamente o en su energía, pero si sabes lo que hay detrás de él... te puedes hacer chiquito. La audición salió bien. Terminamos, se me quedó viendo, dijo: Sí, y se salió del cuarto”.Admirador de actores como Jeremy Irons y Tom Hardy, Juan Pablo dijo que no batalló con el inglés, pues lo habla perfectamente. En cambio, durante el trabajo tuvo que lidiar con un autor celosísimo de su obra.“Matthew es escritor, primero que nada. Desde la primera lectura lo dijo claro: Aquí no se le va a cambiar nada a los textos. No hay improvisación. Eso los distingue a los verdaderos autores”, consideró.Las puertas quedaron abiertas para seguir colaborando con Weiner, dijo Castañeda, pues hubo buena relación. Mientras tanto, el mexicano continuará con su sueño: hacer buen cine en Estados Unidos.El primer capítulo de ‘The Romanoffs’ se estrenará por Amazon Prime Video el 12 de octubre. El resto será liberado semanalmente.

