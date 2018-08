Ciudad de México–Dos días después de que un reporte detallara una acusación de abuso sexual contra la activista de #MeToo Asia Argento, la actriz y directora italiana dijo que nunca tuvo una relación sexual con el joven actor que alega que ella, acordó pagarle 380 mil dólares en un acuerdo.Asia Argento, quien ha dicho que el productor de cine Harvey Weinstein abusó sexualmente de ella, comentó hoy martes en un comunicado que sólo tuvo “una amistad” con Jimmy Bennett, un actor de Los Ángeles ahora de 22 años que presentó una notificación legal de intención de demanda contra Argento.Según una historia publicada el domingo por el New York Times, Jimmy Bennett alega que Asia Argento, entonces de 37 años, abusó sexualmente de él cuando tenía 17 en un cuarto de hotel en California en el 2013. De niño, Jimmy Bennett interpretó al hijo de Argento en la película de 2004 “The Heart Is Deceitful Above All Things”.Aunque Asia negó haber tenido un encuentro sexual, en un mensaje escribió: “No fue violado, pero me quedé helada. Estaba encima de mí, después de decirme que había sido su fantasía sexual desde que tenía 12 años”.Según Bennett, Argento le dio alcohol, le hizo sexo oral y se puso encima de él para tener relaciones.Asia Argento manifestó que el pago de 380 mil dólares fue prometido por su difunto novio Anthony Bourdain, el célebre chef y presentador de televisión.Según un mensaje de Bourdain, el hecho de que le pagaran no significaba que estuvieran admitiendo algo o que trataran de comprar su silencio, sólo era tratar de ayudar a un “alma torturada que trata de sacarte dinero”.Un abogado de Jimmy Bennett no hizo declaraciones de inmediato. La notificación de Bennett buscaba 3,5 millones de dólares en daños, según el Times.El comisario Darren Harris, del condado de Los Ángeles, comentó el lunes que sus agentes investigan el supuesto incidente. Ninguna denuncia policial se presentó en su momento.Asia Argento era una de las principales figuras del movimiento #MeToo desde que confesó a la revista The New Yorker que Weinstein la violó en el Festival de Cine de Cannes en 1997 cuando ella tenía 21 años. La actriz reveló a la revista que continuó teniendo una relación con Weinstein porque temía encolerizarlo.