Triunfa Camila Cabello en los VMA

Ciudad de México— El talento y brillo de las mujeres deslumbró durante los MTV Video Music Awards 2018.Camila Cabello se llevó el premio al Mejor Video del Año por "Havana" y la presea se la entregó nada más y nada menos que Madonna.Por vez primera en nueve años, la entrega se realizó en la ciudad de Nueva York, en el Radio City Music Hall.Previo al reconocimiento, "La Reina del Pop" le rindió tributo a la recién fallecida Aretha Franklin, "La Reina del Soul", de quien dijo fue su inspiración desde que empezó su carrera.Otra que se convirtió en una de las protagonistas de la noche fue Jennifer Lopez, a quien le dieron el Premio Vanguardia por su trayectoria.Con varios cambios de vestuario y un apoyo coreográfico de decenas de bailarines, la originaria del Bronx cantó y bailó sus más grandes éxitos.La edición 2018 de los MTV VMA contó con la presentación en vivo de Maluma, a quien anunciaron como el primer latino que tiene un espacio en esta premiación.Otros de los que desfilaron en el escenario fueron Backstreet Boys, Bazzi, Shawn Mendes, Aerosmith, Post Malone, Ariana Grande y Nicki Minaj.A continuación la lista de ganadores:Video del Año: Camila Cabello, "Havana"Artista del Año: Camila CabelloCanción del Año: "Rockstar", Post Malone con 21 SavageMejor Artista Nuevo: Cardi BMejor Colaboración: "Dinero", Jennifer Lopez con DJ Khaled y Cardi BMejor Video Pop: Ariana Grande, "No Tears Left to Cry"Mejor Video de Hip Hop: Nicki Minaj, "Chun-li"Mejor Video Latino: "Mi Gente", J Balvin y Willy WilliamVideo con un Mensaje: Childish Gambino, "This is America"Canción del Verano: "I Like It", Cardi B con Bad Bunny y J BalvinArtista "Push" del Año: Hayley Kiyoko

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.