No existe 'testamento secreto' de Juan Gabriel

Los problemas en torno a la herencia de Juan Gabriel continúan a casi dos años de su fallecimiento. Su albacea, Guillermo Pous, dijo a El Universal que es completamente falso el rumor que circula sobre un supuesto “testamento secreto” del Divo de Juárez.“De ninguna manera, simplemente por cuestiones legales, cuando existe un testamento ante el notario es el propio notario quien exige una búsqueda exhaustiva en el archivo general de notarías y la búsqueda que solicitó el lic. Argollo en relación con el testamento de Don Alberto indicó que era claramente el último testamento que entregó Alberto Aguilera Valadez, con lo cual no es posible que exista otro documento”.También dijo que es una falacia la demanda del hijo de Consuelo Rosales, Joao, para que sea incluido en el testamento de Juan Gabriel.“Aquí el problema es el oportunismo que ha buscado la gente tratando de obtener parte de lo que se refiere a la herencia cuando no tienen derecho o acceso a ella, en este caso específico la demanda que existe de nulidad de testamento por parte del señor Rosales es lo que ha entorpecido todo, pero el documento es legalmente válido y lo que tenemos que hacer es atender esta demanda para que una vez que se concluya poder continuar con el procedimiento sucesorio, terminarlo y adjudicar los bienes”.Recientemente, Consuelo Rosales declaró su duda de que el testamento que existe y en el que Juan Gabriel dejó como único heredero a Iván Aguilera sea el verdadero. "La persona que yo conocí no pudo haber hecho ese testamento" declaró al programa chileno "Primer Plano".Aún es indefinido el tiempo que pueda tomar el cierre de este caso, pero Guillermo señaló que tampoco será tan rápido.“Es difícil decirlo pero estamos a días de recibir la sentencia de la segunda instancia por parte de la sala con relación a la nulidad del testamento demandada por Rosales y a partir de allí siempre estaremos más cerca de que concluya esta falacia del señor que dice ser hijo y que demanda tener derecho con relación a la sucesión”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.