Impugnan testamento de Juan Gabriel

Ciudad de Mexico- Consuelo Rosales, madre de uno de los hijos del fallecido cantante mexicano Juan Gabriel, desestimó que el testamento que se conoce hasta ahora sea real, y consideró "un misterio" que Iván Aguilera sea el heredero universal de la fortuna del también compositor, publicó El Universal.En una conversación con el programa Primer Plano del canal privado Chilevisión, Rosales afirmó que Juan Gabriel no pudo haber dispuesto este testamento, "no es normal que le deje todo a una sola persona, menos conociendo cómo era”, insistió.“Lamentablemente hay dinero de por medio, se puede malinterpretar lo que yo diga, pero la persona que yo conocí no pudo haber hecho ese testamento. Yo viví y conviví con Juan Gabriel”, relató Ramos.Agregó que Juan Gabriel, quien falleció el 28 de agosto de 2016, nunca esperó su muerte y “tenía pensado resolver esto (el testamento), pero creyó que tenía tiempo”.Añadió que a pesar de sentir cariño por Iván, “nos da mucha tristeza esta situación. No estamos en posición de dar lo que no tenemos”.Joao Aguilera, hijo de Juan Gabriel y Consuelo, aseguró: “sólo Dios sabe lo que pasó, nosotros no podemos hacer más. Al fin del día todo saldrá a la luz. El último capítulo aún no se ha escrito”.Sobre su relación con su hermano Iván, Joao reveló: “le envié un correo cuando murió mi papá y le dejé un mensaje de voz. Nunca me contestó. Yo creo que un día será necesario hablar de todo lo que pasó”.Descartó además rumores de que Juan Gabriel siga vivo, sólo “juegan con los sentimientos de uno. Me da lástima que no sea verdad y que sea una noticia falsa”.“Esto se presta para muchas conspiraciones y la gente se aprovecha, yo sí creo que mi papá está muerto. Me está protegiendo, a veces siento una conexión fuerte con él y siento que me sigue cuidando”, afirmó Joao .A casi dos años de la muerte del Divo de Juárez, Joao señaló que ha sido complicado llevar esta situación, aunque “cada día lo supero un poco más y lo siento más cercano”.Ramos desmintió asimismo la presunta historia sentimental entre Juan Gabriel y quien afirma ser su ahijado, Jass Devael. “Si me pones a Elton John o personas que no tienen necesidad, le creería. Darle credibilidad sería una falta de respeto con Juan Gabriel, porque él nos dio tanto, incluso oportunidades para personas como éstas”.