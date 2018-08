Mejor en Internet

Ciudad de México— Mientras las dos principales televisoras de señal abierta en México se intercambian talentos, luego de que les resultara inviable pagar exclusividades, cada vez es más difícil de hablar de grandes figuras de la televisión.Al menos no en el formato tradicional, pues ahora es en las plataformas de ‘streaming’ donde convergen las otrora estrellas de la pantalla chica, como Verónica Castro, con los representantes más destacados del cine nacional actual, como Gael García y Diego Luna.Ya sea en streaming o canales extranjeros, estos mexicanos han sabido colarse en la TV internacional.Con la llegada de Netflix, Amazon Prime Video, YouTube Red, Crackle y Claro Video, entre otras, la televisión se reinventó, y con ella también sus protagonistas. Y prueba de ello es la oferta de esas plataformas en cuanto a producciones con talento nacional que se distribuyen a nivel internacional.VERÓNICA CASTROCon casi una década alejada de la pantalla chica, la actriz aceptó con miedo y dudas la propuesta del cineasta Manolo Caro para estelarizar ‘La Casa de las Flores’, pues era un papel muy distinto al de la heroína que por tantos años encarnó en las telenovelas.“Cuando me salí de la televisión, ya me sentía saturada y creía que el público también lo estaba. Me hacía falta un 'stop' en el camino. Fue cuando me di cuenta de que el mundo ya había cambiado, había otra forma de pensar y hasta de actuar”, explicó Castro en entrevista.“Vienes con un montón de marañas en la cabeza y te cuesta trabajo aceptar lo que está pasando en la actualidad, pero si no te renuevas, te mueres. Yo todavía tenía energía para hacer algo”.Y el resultado fue Virginia de la Mora, la matriarca de una familia en extremo disfuncional que tiene un affair, vende y fuma mariguana.“Tengo mucha expectativa, nervios y miedo de ver cómo me reciben los millennials, ver qué piensa un escuincle de mí... y tampoco sé cómo me recibirá mi público viejito”, reconoció Castro.KATE DEL CASTILLOPese a la polémica que generó tras revelarse su reunión a con ‘El Chapo’ Guzmán, Netflix decidió seguir adelante con en su asociación con la actriz.El primer proyecto fue la serie ‘Ingobernable’, de Argos Comunicación, con Kate en el papel de Emilia Urquiza, la Primera Dama de México, quien debe limpiar su nombre y arriesgar su vida luego de que su esposo, el presidente de la República, es asesinado.Aunque con opiniones encontradas entre los críticos, el show con tintes de telenovela fue bien recibido por el público, al grado que se anunció una segunda temporada, a estrenarse este próximo 14 de septiembre.El segundo proyecto fue la docuserie de tres episodios ‘The Day I Met El Chapo’, en donde Kate narra de viva voz lo que sucedió en su infame encuentro con el capo mexicano Joaquín Guzmán Loera.Así, Kate retomó su carrera en la TV, donde realizó varias telenovelas exitosas, como ‘Muchachitas’, ‘Azul’ e ‘Imperio de Cristal’.GAEL GARCÍA BERNALSus primeros trabajos como actor fueron cuando era pequeño y participó en telenovelas como ‘Teresa’ y ‘El Abuelo y Yo’, pero pronto dejó la televisión para dedicarse de lleno al cine.Ya con una carrera fílmica sólida no sólo en México sino en España, Latinoamérica y EU, Gael decidió volver a la televisión vía streaming.Y lo hizo en un producto en inglés, ‘Mozart in The Jungle’, creada por Roman Coppola, Jason Schwartzman, Alex Timbers y Paul Weitz, y producida por Amazon Prime Video.En la producción dio vida a Rodrigo De Souza, el nuevo director de la Sinfónica de Nueva York, un personaje basado en el violinista venezolano Gustavo Dudamel. Este papel tragicómico le valió un Globo de Oro al mexicano.Luego de cuatro exitosas temporadas, la serie culminó, pero Gael quiso continuar la experiencia del streaming, ahora con Fox Premium, plataforma con la que cocreó, produjo y protagonizó ‘Aquí en la Tierra’ el año pasado.Actualmente, el ‘charolastra’ alista otra alianza creativa, ahora con YouTube Red, que anunció que el actor y el cantante Maluma se encuentran desarrollando proyectos para el mercado hispano.DIEGO LUNAAl igual que su amigo Gael, Diego Luna está siempre al pendiente de las últimas tendencias en cuanto a contenidos y formatos, y hará su debut en una producción original de Netflix como protagonista de la cuarta temporada de ‘Narcos’.Luego de que Wagner Moura y Damián Alcázar cautivaran al público internacional con esta historia sobre el crimen organizado, ahora es el turno del mexicano y del estadounidense Michael Peña de recorrer la historia moderna del tráfico de drogas en América Latina.Luna dará vida a Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cartel de Guadalajara. La serie se encuentra actualmente en su fase de postproducción y se espera que estrene a finales de este año.Diego, cuya presencia en TV convencional se limitó a papeles infantiles en telenovelas como ‘Carrusel’, ‘El Premio Mayor’ y ‘La Vida en el Espejo’, aún tiene pendiente el lanzamiento de Casanova, la bioserie sobre el escritor Giacomo Casanova, producida por Amazon Prime Video.MARIANA TREVIÑOEn 2015, Netflix anunció su primer proyecto ciento por ciento mexicano, ‘Club de Cuervos’, una oda al futbol cortesía del mismo equipo creativo de ‘Nosotros los Nobles’, una de las cintas nacionales más taquilleras.Gary Alazraki y Luis Gerardo Méndez regresaron con más ‘punch’, el primero como productor, creador, escritor y director, y el segundo como protagonista, con el personaje Salvador ‘Chava’ Iglesias Jr.Sin embargo, faltaba un tercer eslabón para que la serie amarrara, y lo encontraron en la regiomontana Mariana Treviño, quien había desarrollado su carrera en teatro musical y cuya experiencia en la pantalla chica se limitó al programa de comedia ‘El Informal’, de TV Azteca.La actriz, de 41 años, se convirtió en una estrella de la noche a la mañana y en una de las caras más recurrentes en el cine y la televisión mexicana gracias a su interpretación de la ambiciosa y controladora Isabel Iglesias en el serial, que estrenará su cuarta temporada en fecha por confirmar.PAULINA GAITÁNLa primera apuesta de Amazon Prime Video en el mercado mexicano debía estar a la altura de su máximo competidor, Netflix. Por eso, echaron mano del bestseller nacional ‘Diablo Guardián’, de Xavier Velasco.La primera temporada, compuesta por 10 episodios, nos presentó a Violetta, una adolescente frustrada con su vida que decide robarles dinero a sus papás e irse a vivir a Nueva York en busca de lujos y excesos.Además de protagonizar la serie más vista de la plataforma en nuestro país, Paulina Gaitán estuvo involucrada en el proceso de producción y guion.Si bien la actriz realizó sus pininos en programas unitarios como Mujer, Casos de la Vida Real, su carrera se ha desarrollado mayormente en cine, y las veces que regresó a hacer televisión fue con propuestas como Las Aparicio, Capadocia y Señor Ávila (estas dos últimas, emitidas por HBO).Actualmente se alista la segunda temporada, que terminaría el ciclo planteado en la novela de Velasco.HUMBERTO BUSTODespués del éxito que alcanzaron las narcoseries, como ‘El Señor de los Cielos’, ‘El Chema’ y ‘La Reina del Sur’, entre otras, Netflix se aventuró a realizar ‘El Chapo’, dirigida por Ernesto Contreras y José Manuel Cravioto.En ella participan decenas de histriones mexicanos, de entre los que destaca Humberto Busto gracias a su papel del maquiavélico Conrado Higuera Sol ‘Don Sol’.La serie se transmitió por Univisión, con una audiencia promedio de 1.5 millones de espectadores por episodio. Actualmente se negocia la posibilidad de una cuarta temporada.