En 2014 fotos personales de Jennifer Lawrence fueron filtradas en las redes sociales sin su consentimiento.En ese mismo año, diferentes piratas informáticos 'hackeron' y publicaron en internet fotografías íntimas de más de 100 celebridades. El crimen fue llamado 'Celebgate'.Entre las víctimas, además de Lawrence, figuraron Selena Gomez, Ariana Grande, Kirsten Dunst y Avril Lavigne.Recientemente, uno de los delincuentes cibernéticos que permitió la filtración de los materiales fue atrapado y tras verse sin escapatoria admitió su culpa y pidió una reducción de condena.De acuerdo con el medio Hartford Courant, George Garofano, enfrenta una pena de entre 10 y 16 meses de prisión por robar el contenido de más de 250 cuentas de iCloud.El criminal de 26 años reconoció que su acción 'no sólo fue ilegal, sino también estuvo mal a nivel ético', afirmando que tardará 'tiempo' en perdonarse por lo que hizo."Me he decepcionado a mí mismo al hacer daño a tantas personas, a las víctimas, a mi familia y a mis amigos. Se trata de una parte de mi vida de la que siempre me arrepentiré", escribió en su petición formal ante el juez.Su abogado defensor, Richard W. Lynch, alegó que su cliente era un peón involuntario de los otros 'hackers' envueltos en el caso."George es una buena persona de la que se aprovecharon varios piratas informáticos más sofisticados que él. Cometió errores, admite su culpa, se disculpa con las víctimas y busca la indulgencia de la corte", aseguró.Está previsto que la sentencia del juicio sea pronunciada el 29 de agosto en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Bridgeport (Connecticut).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.