Revive Prince a lo digital

Ciudad de México– A pesar de que Prince no congeniaba con las plataformas digitales y la distribución de música a través de streaming, y mantuvo su obra fuera de las mismas, tras su muerte en 2016 algunos de sus discos fueron llegando a la red.Luego de un acuerdo entre la familia del originario de Minneapolis, Minnesota, su equipo de trabajo y Sony Music, a través de la división Legacy Recordings, se logró que 23 discos de Prince estén disponibles para streaming digital a partir del pasado 17 de agosto.El contrato fue firmado en junio pasado entre la disquera y The Prince State; dicho documento se enfoca en el periodo creativo que abarca de 1995 al 2010, el cual es considerado uno de los más cruciales en la carrera del prolífico músico.Un total de 300 canciones podrán ser escuchadas a través de la red en servicios digitales como iTunes y Spotify.Los temas estarán agrupados en títulos como ‘Controversy’, ‘Purple Rain’, ‘Sign ‘O’ The Times’, ‘Diamonds and Pearls’, ‘Come’, ‘The Gold Ex­perience’, ‘Emancipation’, ‘Rave Un2 the Joy Fan­tastic’, ‘Xpectation’, ‘Musicology’, ‘3121’, ‘LotUSFLOW3R’ y, por supuesto, ‘Prince Anthology: 1995 – 2010’.“Muchos de estos álbumes, solicitados por los fanáticos y coleccionistas, están disponibles por primera vez para streaming y descarga, agregando más de 300 canciones esenciales de Prince al catálogo en línea del artista”, indicó Legacy a través de un comunicado de prensa.En la capital de nuestro país cerca de 80 mil personas escuchan de manera regular la música del artista.

