De las pandillas a la fama

Ciudad de México– La fama es parte de la vida cotidiana de Cardi B, no sólo por los memes en redes sociales acerca de su imagen infantil, cuando tenía cinco años, con la mano acusadora en la cintura que tiene como premisa la leyenda “Dice mi mamá que...”, completada por los usuarios.Los reflectores también apuntan hacia ella por su carácter sexual y sus colaboraciones con la banda Maroon 5 en el tema ‘Girls Like You’, con alrededor de 627 milones de vistas en la plataforma de YouTube, y junto a Bruno Mars en la remezcla de ‘Finesse’, con al menos 470 millones.Y aunque la rapera estadunidense, de 25 años, estuvo brevemente ausente de los escenarios, por el nacimiento el 10 de julio de su primera hija Kulture Kiari Cephus, fruto de su relación con el cantante Offset desde 2017, estará de vuelta en los MTV Video Music Awards, que se realizarán este 20 de agosto en el Radio City Music Hall de Nueva York.En la ceremonia, Cardi B lidera las nominaciones con diez de ellas, que incluyen Mejor video y Mejor artista nuevo. Además, es una de las más esperadas por los dos sencillos en el Billboard Hot 100, precisamente ‘Girls Like You’, y ‘I Like It’, junto a Bad Bunny y J Balvin, que ocupan los lugares 2 y 3, respectivamente. De hecho, ‘I Like It’, que ya fue número uno en las listas de Estados Unidos, contiene fragmentos de ‘I Like It Like That’, una canción de ritmo boogaloo interpretada en 1967 por el músico neoyorquino Pete Rodríguez.Sin embargo, su regreso no incluye el cierre de la gira Magic 24K, de Bruno Mars. La razón: precisamente la estancia con su pequeña, a quien incluso dedicó su versión del tema ‘In My Feelings’, de Drake, moviendo las caderas de espaldas a la cámara, en un video que compartió en sus redes sociales. Un momento tanto tierno como sensual para sus seguidores de Instagram. La rapera, de carácter duro y agresivo, explicó en Twitter esta etapa que ahora vive. “Subestimé esto de ser madre. No sólo no me encuentro físicamente preparada para embarcarme en una experiencia tan intensa, sino que tampoco estoy lista para dejar a mi bebé atrás”, dijo.Del super al hip hopSin embargo, ¿de dónde surgió Belcalis Marlenis Almanzar, nombre real de Cardi B? Antes de fama, años atrás, la rapera fue parte de una pandilla callejera dedicada al tráfico de narcóticos, prostitución y robo de autos.Así comienza el camino de la descendiente de padre dominicano y madre trinitense, nacida en Nueva York el 11 de octubre de 1992 y quien creciera en El Bronx, donde incluso sufrió violencia de género por una de sus exparejas, aunque también vivió con su abuela en Washington Heights, Manhattan.Tras este trayecto adolescente en una familia de escasos recursos, trabajó de cajera en un supermercado y a los 19 años como stripper. Para ganar mayores propinas en sus rutinas de bailes exóticos, decidió realizarse cirugías en senos y glúteos, sin saber que incrementarían su popularidad, desde 2013, en sus redes sociales. Incluso ella misma publicó una imagen, que después eliminó, de aquel pasado en poca ropa, junto a la barra de pole dance sobre dólares tirados en el piso.“Soy hija de un padre hispano y una madre caribeña y estoy orgullosa, nunca he renegado de mi herencia o mi cultura, nunca he pretendido sonar o verme como alguien más para llamar la atención, ¡siempre he sido de esta manera!”, escribió en Instagram cuando el 11 de mayo en una entrevista otra cantante, Azaelia Banks, la llamó analfabeta.Tampoco han faltado publicaciones polémicas: “Amo los locales de striptease. Me gusta ver a mujeres ganando dinero ahí, me gusta tirarles dinero…”En 2015, hace tres años, despuntó en la sexta temporada del reality show ‘Love & Hip Hop: New York’. Sin embargo, su contrato musical surgió hace un año, con Atlantic Records, tras la grabación de una versión de ‘Boom Boom’, de Shaggy, y dos mixtapes, ‘Gangsta Bitch Music, Vol. 1’ (2016) y ‘Gangsta Bitch Music, Vol. 2’ (2017).Su lanzamiento fue con el sencillo ‘Bodak Yellow’, con el que logró el número uno en los Billboard Hot 100 en Estados Unidos y se convirtió en la segunda rapera en lograrlo, tras Lauryn Hill. Le siguieron canciones como ‘No Limit’, junto a los raperos G-Eazy y ASAP Rocky, y MotorSport, con Migos y Nicki Minaj, antes de su álbum debut de estudio ‘Invasion of Privacy’, lanzado el pasado 6 de abril.El material rompió el récord del mayor índice de streaming por un álbum femenino en su primera semana en Apple Music, con un registro de 100 millones de streams en dicho servicio.Con rap agresivo, look sexual y declaraciones contundentes que no ocultan su pasado, Cardi B atrae la atención primero por su imagen y quizá, después, por su expresión en la música. “Soy del barrio. Hablo como hablo, soy como soy. No elegí ser famosa, la gente me eligió, me siguió en Instagram y me dio una plataforma para presentar mi talento”, publicó en dicha red social.RECONOCIMIENTOS-5 premios en los Bet Hip Hop Awards.-Un galardón en los Soul Train Music Awards.-Dos nominaciones a los Grammy como Mejor canción de rap y Mejor interpretación de rap por el tema ‘Bodak Yellow’.-Premio al Mejor Artista Nuevo en los iHeartRadio Music Awards 2018.