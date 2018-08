¿Elegirá estrellato o anonimato?

Madrid, España – Alexandria Zahra Jones, Lexi para quienes forman parte de su entorno cercano, cumplirá 18 años el próximo miércoles.Posiblemente su nombre no le suene a casi nadie, pero si lo acompañamos del de sus padres, la situación cambia radicalmente, porque Lexi es la única hija que tuvieron juntos David Bowie y la modelo Iman.De esa combinación de genes de dos íconos de una época nació Alexandria, que se ha mantenido hasta ahora en el discreto plano de una adolescente a la que sus padres no inculcaron el ansia de fama.Pero su origen y la relevancia de sus padres en sus respectivas profesiones la dejan ahora expuesta. Las primeras alertas sobre esa transformación natural de una niña a una joven que tiene voz y presencia propias saltaron el año pasado, cuando su madre publicó una foto suya en Instagram para felicitarla por sus 17 años.Lo mismo ocurría en la cuenta oficial de David Bowie, que continúa activa a pesar de que el artista falleció el 10 de enero de 2016 a causa de un cáncer de hígado.Con la llegada de su mayoría de edad, Lexi Jones (lleva el apellido real de su padre, que se llamaba David Robert Jones) vuelve a ser objeto de curiosidad y especulación porque se espera que desarrolle el potencial que transmite con sus imágenes en redes sociales.Iman y Bowie presentaron a su hija recién nacida en una sesión de fotografías que tuvo lugar en su apartamento de Nueva York y que se publicó en la revista ¡Hello!Después de eso, existen escasas imágenes de su vida como niña y su paso hacia la juventud porque sus progenitores trataron de mantenerla alejada de las cámaras. De momento no se sabe casi nada de ella, y menos hacia dónde se dirige su futuro, ahora que acaba de graduarse en la escuela superior.Pero su persona despierta interés porque su Instagram, cuyo contenido es similar al de tantas otras chicas de su edad, tiene ya 17 mil 900 seguidores con sólo 27 fotografías.La joven tiene otros dos hermanos. Duncan, de 47 años, hijo de Bowie y su primera mujer, Angie, que es director de cine; y Zulenkha Haywood, de 40 años, que nació del matrimonio de Iman con el exbasquetbolista Spencer Haywood.Poco más se sabe de Lexi, aunque de la escueta información que transmiten las imágenes de sus redes sociales se deduce que su novio es Tristan Beltrami, quien toca en una banda llamada Clockwork City.Y queda claro que echa de menos a su padre porque hay varias fotos en las que aparece el cantante británico acompañadas de emotivos mensajes.De momento, Alexandria Zahra Jones es sólo la hija de Iman y David Bowie, y habrá qué esperar para saber si su nombre quedará en el anonimato o seguirá la estela de sus famosos padres.

