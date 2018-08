Pone Fonsi freno a los excesos

Ciudad de México— Cuando un artista conquista el mundo como lo hizo Luis Fonsi con "Despacito" es cuando más debe rodearse de gente confiable, para evitar un camino lleno de excesos.Sin embargo, al boricua no le preocupan las tentaciones que pudiera haber en esta carrera, pues tiene clara su meta."Para mí no es difícil decirle que no a las tentaciones. Lo que haga o no haga responde a la manera en que me criaron, no porque sea un artista. Habla del tipo de persona que soy y con lo que me siento cómodo. Podría ser un guitarrista, un maquillista o un periodista y actuaría siempre de la misma forma correcta."Obviamente, al ser una figura pública tienes otro tipo de responsabilidades, pero gracias a Dios y a que tengo a mi padre y a mi madre siempre he mantenido mis prioridades y valores muy claros. Esa fue una base muy importante para mí, y por eso, cuando transito en esta carrera, ya no existe miedo por caer en cosas negativas", dijo Fonsi anoche, en exclusiva.Al cantante, de 40 años, le interesa compartir su visión con las nuevas generaciones y trabaja cada día para ser un ejemplo a seguir. Por eso hoy recibirá, en los Kids' Choice Awards México 2018, el Premio Pro-Social por su compromiso filantrópico y su labor para inspirar a la juventud."Es algo a lo que siempre le he prestado mucha atención a lo largo de estos 20 años de carrera: llevar siempre una imagen positiva a la juventud, que es un público sumamente importante para mí".También predica con el ejemplo entre sus colegas, y si bien nunca pudo hablar al respecto con su amiga Demi Lovato, con quien grabó "Échame la Culpa", la ve como una mujer muy fuerte y que saldrá airosa de su rehabilitación luego de haber sufrido una sobredosis."Nunca hablamos de ese tipo de temas incómodos, por eso me quedé sorprendido con la noticia. Los ratos que compartimos fueron sumamente inolvidables. Ella es una cantante y una artista inigualable, una de las personas más dulces y talentosas con las que he trabajado."No he hablado directamente con ella, pero sí he estado en completa comunicación con su equipo. La considero mi amiga y sé que va a salir adelante. Tengo fe y seguridad en que sabrá luchar contra esta situación".El puertorriqueño ensayó por la tarde, en el Auditorio Nacional, su show para la ceremonia de Nickelodeon al lado de una veintena de bailarines, con una escenografía muy veraniega, de enormes gajos de limón y naranja.A lo largo de una hora repasó su último éxito, "Calypso", del que justo ayer lanzó un remix con Karol G."Al final del día lo que quiero con mi música es crear un mensaje positivo, crear unión y sembrar alegría en la gente, así sea con una canción muy bailable, como 'Calypso', o temas románticos y cortavenas".Con la conducción de Los Polinesios, la gala de premios se grabará hoy en el Auditorio y el canal juvenil la transmitirá el martes 21 de agosto, a las 20:00 horas."Estamos muy emocionados de recibir por primera vez en los KCA México a Luis Fonsi, una de las estrellas más queridas por los niños y más grandes en la escena global de la música", compartió Eduardo Lebrija, SVP y director general de Viacom México.