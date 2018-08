Va por musical con los 'grandes'

Los Angeles— William Levy anunció que se incorporará al reparto de la serie musical ‘Star’, una producción televisiva en la que compartirá escenas con Queen Latifah y Benjamin Bratt.“Después de cinco años de estar ausente en la televisión y de recibir sus mensajes preguntándome cuándo regresaba, pues aquí les dejo saber que he decidido regresar nuevamente”, señaló el intérprete en su cuenta oficial de Instagram.“Los quiero y les agradezco siempre el cariño que me brindan día a día. Espero lo disfruten”.Levy añadió que no podría estar más agradecido con Lee Daniels, creador del proyecto, y con la cadena Fox por darle una gran razón para volver a la pequeña pantalla.Tras labrarse un nombre en telenovelas como ‘Mi Vida eres Tú’, ‘Acorralada’, ‘Pasión, Cuidado con el Ángel’, ‘Sortilegio’, entre otras, Levy aprovechó en 2012 su participación en el reality ‘Dancing with the Stars’ para presentarse ante el público anglosajón.Participó en pequeñas producciones de Hollywood como ‘Addicted’ y ‘Single Moms Club’ (ambas de 2014), antes de participar en proyectos de mayor envergadura como ‘Resident Evil: The Final Chapter’ (2016) y ‘Girls Trip’ (2017).‘Star’ gira en torno a tres jóvenes que tratan de abrirse camino en el mundo de la música; estrenará a finales de septiembre su tercera temporada.

