Se bañan de diversión

Ciudad de México–Los niños se divirtieron, pero los no tan ‘kids’ aún más. Porque jugaron en una alberca de espumas, cumplieron retos, se tiraron de una resbaladilla, cantaron y bailaron al ritmo de éxitos del momento, ganaron premios y hasta se bañaron en la lluvia de slime (liquido pegajoso verde).Todo eso ayer durante la grabación de los Kids’ Choice Awards México 2018.El Auditorio Nacional fue nuevamente sede de la premiación que vio coronarse a CD9 como Artista o Grupo Nacional Favorito, pero en la que los que emocionaron más al público fueron Los Polinesios y Luis Fonsi.El boricua fue el encargado de cerrar el show, que duró aproximadamente dos horas y media, con su más reciente sencillo, ‘Calypso’, y, a petición del público, regresó para cantar un pedazo de ‘Despacito”’, que la gente coreó con fuerza.Su actuación se coronó con la tradicional abundante caída del líquido verde en la que estuvo acompañado de Rafa, Lesslie y Karen, de Los Polinesios.Los hermanos Espinoza, conductores de la premiación fueron ovacionados por las aproximadamente 10 mil personas reunidas cada que salieron al escenario. Bueno hasta sus perros Aria, Kler y Koco aparecieron y recibieron aplausos.Su éxito entre el público, en su mayoría menor de edad, se vio reflejado con el blimp (premio) por Instagramer Favorito (Lesslie) y YouTuber Cómico Favorito.“Todo esto es gracias a cada uno de ustedes. ¡Los queremos mucho!”, expresaron Los Polinesios al recibir el segundo galardón.Sofía Reyes fue otra que se llevó reconocimiento y baño de slime porque ‘1, 2, 3’ fue escogido como Hit Favorito, mientras que Carlos Rivera recogió el premio de Película Favorita, que ganó ‘Coco’.Los no tan niños de Timbiriche recibieron el premio blimp a la Trayectoria.“Gracias por acompañarnos en estos 36 años. Sigan creciendo, sigan creyendo en sus ideales, niños. ¡Cuídense mucho!”, dijo Benny.La escenografía estuvo atiborrada de pantallas LED que le dieron colorido, dimensión y versatilidad a las presentaciones musicales, como el dueto que hicieron CD9, Ana Mena y Danna Paola en ‘Prohibido’.Ha*Ash y Prince Royce interpretaron ‘100 Contigo’, y, si bien, no acabaron verdes por el slime, se aventaron a la alberca de espumas instalada a un costado del escenario.La parte musical, en la que también participó Wolfine con ‘Bella’, estuvo combinada con derrames de líquido verde y retos en los que Sebastián Villalobos tuvo que comer frijoles servidos en un sombrero de charro y los youtubers Bryan y Eddy SKAbeche tocaron cucarachas de Madagascar.Soy Luna ganó como Show Favorito; CNCO se llevó el blimp como Artista o Grupo Latino Favorito, y Camila Cabello fue la Artista o Grupo Internacional Favorito.Los Kids’ Choice Awards México 2018, que se otorgan en base a la votación del público, se transmitirán el martes 21 de agosto por Nickelodeon.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.