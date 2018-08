Selena no ha muerto

Monterrey—Ni los 23 años que han pasado desde la trágica historia que puso fin a su vida han hecho que el encanto de Selena se pierda.Aún no se estrena la serie de ficción de la cadena americana ABC sobre la vida de una joven fan de la estrella texana fallecida el 31 de marzo de 1995, pero la cantante marca ya cierta influencia en las nuevas generaciones, al menos en la moda.Famosos como J Balvin y Selena Gomez, cuyo nombre precisamente proviene de la admiración que su mamá sentía por la artista, han sido captados con una playera con la imagen de Selena Quintanilla en una muestra clara de reconocimiento a su legado.Incluso, la chica poderosa Kylie Jenner, cuya fortuna ronda los casi 800 millones de dólares, ha mostrado su admiración por la intérprete de éxitos como ‘La Carcacha’.También Katy Perry, Diplo, los raperos Drake y Big Sean, así como Karol G y Meghan Trainor, entre otros, han portado prendas con la imagen de la vocalista de Los Dinos.“Naturalmente, me siento bien de que recuerden a Selena de esta manera y que piensen positivo de ella a tal punto de representarla en una playera”, expresa Abraham Quintanilla, padre de la fallecida cantante.Desde sus oficina en Corpus Christi, Quintanilla quien impulsó la carrera de su hija, señala que la música traspasa fronteras y generaciones, de esta forma su legado ha llegado a todo público, así como a artistas de diferentes géneros como al rapero canadiense Drake.“Y a la muchacha de las Kardashian también la retrataron con la playera de Selena”, indica el fundador y músico de Los Dinos.Años antes de la era Kardashian, la desaparecida ‘Reina del Tex-Mex’ mostró su inclinación por la moda, por lo que tenía su propias boutiques, Selena Etc., en Corpus Christi y San Antonio, donde vendía prendas y accesorios con el estilo que ella le daba a la moda de los 90.Ahora su hermana Suzette ha seguido este camino, incluso lanzó una línea de productos que honraron a Selena con la marca de cosméticos MAC que logró grandes ventas a nivel mundial.“Suzette hizo un contrato con una compañía estadounidense que vende a unas 15 tiendas populares de Estados Unidos las playeras de Selena, a parte de que hay mucha piratería, pero nosotros estamos tratando de pararla toda”, añade Abraham.“La cosa es que paras a 5 y salen 10 más, pero los abogados de la compañía de nosotros están parando todo eso”.La foto de Kylie con la playera de Selena fue muy comentada entre sus millones de seguidores, y alcanzó 1.4 millones de “me gusta”, mientras que la de J Balvin más de 740 mil.“Todos sonreímos en el mismo idioma #vibras #selena”, escribió el intérprete en una de las tres fotografías que publicó en sus redes sociales posando con la prenda.Este detalle provocó un agradecimiento público del hermano de la cantante.“Un abrazo fuerte a mi parcero J Balvin for showing Selena love”, escribió A. B. Quintanilla III.Mientras que algunos artistas usan la prendas en un día de relax, otros han llegado a trabajar al estudio de grabación con ella.“La música de Selena se sigue vendiendo porque la disquera Capitol, que ahora es parte de Universal, se encarga de esto”, declara Quintanilla.Selena está considerada como una de las cantantes latinas con más ventas de discos a nivel mundial al superar la cifra de 65 millones de copias.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.