Estrenan hoy nueva serie del creador de Los Simpsons

Ciudad de México— Cuando creó Los Simpson, Matt Groening buscaba satirizar el modelo de vida estadounidense, en Futurama recurrió a la ciencia ficción para mostrar las incoherencias en la tecnología y en (Des)Encanto habla de los matrimonios forzados a través de una princesa alcohólica de la Edad Media.En la historia, la princesa Bean vive en el reino de Dreamland y lo último que quiere es casarse con el atractivo heredero de la corona, el príncipe Guysbert of Bentwood, por lo que huye de las reglas de su padre hacia el bosque encantado.La primera temporada es de 10 capítulos que abordan con humor la vida desencantada de la protagonista a través de una sátira del mundo fantástico, el matrimonio e incluso, el feminismo y sus preceptos.Muestra una serie de peripecias fantásticas que parodian la atroz época medieval y sus representaciones actuales, haciendo leves referencias a Game of Thrones, El Señor de los Anillos o Monty Python and the Holy Grail.Tanto los seguidores de Groening como la crítica especializada han encontrado bastantes similitudes en la historia y los personajes principales de la serie Futurama, sin embargo, esto no desmotiva."Es lo que esperas de Matt Groening en un entorno de fantasía, en otras palabras, es encantadora, única y excelente", publicó Forbes."Aún no es un clásico de la animación, pero el listón de Matt Groening está verdaderamente alto", mencionó por su parte The Hollywood Reporter.

