Estrena Janet video con Daddy Yankee

Miami– El icono del R&B Janet Jackson estrenó este viernes junto al reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee el video de su nuevo sencillo "Made For Now".El video fue dirigido por Dave Meyers y la melodía inspira a un grupo de bailarines a tomar las calles del Brooklyn, uno de los cinco condados de Nueva York, para una reunión de celebración.El video, el primero de Jackson desde 2015, se rodó en Brooklyn, Nueva York, y transporta a los fans a una fiesta de baile llena de cameos de un grupo de bailarines internacionales de Ghana, Nigeria, Granada, Trinidad y Estados Unidos, seleccionados por la cantante y su antiguo director Creativo, Gil Duldulao.Jackson luce de manera natural una gran variedad de looks coloridos, que incluyen un atrevido vestuario a cuadros escoceses, que consiste en pantalones blancos y negros, un suéter rojo y un enorme cinturón amarillo brillante y botas con jeans rotos, una camiseta y una falda de cuadros rosa brillante.Jackson señaló que le gusta "la música de reggaetón" que hace Daddy Yankee y por eso fue que los buscaron para este proyecto.Mientras que Yankee dijo que al trabajar con Janet Jackson se sintió como un chamaquito."Sus proyectos musicales son épicos e históricos y trabajar con ella es trabajar con la realeza musical", indicó el rapero boricua.La cantante y Daddy Yankee interpretarán la canción por primera vez en vivo esta noche en la televisión estadunidense durante el programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon.Yankee no es ajeno a las grandes producciones. A principios de este año, el reguetonero y Luis Fonsi actuaron en los premios Grammy con "Despacito".

