Abran paso al Lobista

Ciudad de México — Lobista: Del anglosajón ‘lobbyist’, es aquella persona que intercede, influye y presiona a las esferas del poder para concretar negocios rentables en favor de sus clientes, que pueden ser particulares, corporaciones y empresasY para maestros del oficio, Matías Franco (Rodrigo de la Serna), un exagente de servicios de inteligencia que sabe los tejes y manejes de las cosas.Su éxito está plagado de impunidad, porque lo suyo es el tráfico de influencias en la política.No obstante, lo que aparentemente sería el negocio de su vida, podría convertirse en el error que lo deje ante los ojos de la justicia, en ‘El Lobista’, que estrena hoy por TNT Series (consulte horarios con su proveedor de TV de paga).“Le excita muchísimo, no contar los billetes, sino generar esas situaciones de poder, es un adicto a eso, un ser muy oscuro de una ambición desmedida.“Son personajes que no se les ve mucho, se mueven entre las sombras del poder y no son personajes muy visibles”, compartió De la Serna en entrevista telefónica.La reputación de Franco lo respalda y así se asocia con el pastor Elián Ospina (Darío Grandinetti), líder de la Iglesia de la Sagrada Revelación, quien con ayuda del lobista intentará lavar su ilícita fortuna.“Hasta ese momento el villano era Matías Franco, porque veíamos un operador muy frío y desalmado, pero de golpe le aparece un antagonista que es más desalmado y perverso que él.“Hay una guerra silenciosa entre ellos dos, mas allá que están trabajando y cooperando juntos. La trama policial y todo el suspenso que tiene la serie se centra en el vínculo entre estas dos personas”, agregó el protagonista.Si bien se presenta y actúa como un tipo sin escrúpulos, el lobista tiene un lado noble que saldrá a flote con dos personas importantes en su vida: su hermano y Lourdes, una fotógrafa de la que se enamora.“Su punto más débil es lo que le sucede con el hermano, que tiene muchos problemas con adicciones y él se siente muy responsable y culpable por situaciones muy puntuales de su vínculo con él. Es quizá su talón de Aquiles, donde más frágil se siente.“Y también que se enamora, que es una novedad en este ser. De golpe aparece una mujer, que no tiene nada que ver con su mundo, que pertenece a otro ámbito distinto. Fresca y libre, se topó con los ojos de ella y quedó cautivado”, dijo el actor.El show, que en la plataforma Cablevisión Flow alcanzó los 2 millones de espectadores, superando a ‘Game of Thrones’ en Argentina, no es denuncia, pero retrata un escenario que viven muchos lugares de Latinoamérica.“Cuestiona el concepto de democracia, que está tan tambaleante y decadente en nuestros países. Cómo una persona con contactos y ambición desmedida puede llegar a influir en las legislaturas y los congresos. Eso es lo que vemos en el programa”, detalló.

