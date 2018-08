Es venganza planeada

Ciudad de México— La que iba a ser una grata sorpresa de Paula (Natasha Dupeyrón) para su novio Chema (José Carlos Femat), se convirtió en una tragedia cuando descubre a su galán poniéndole el cuerno... ¡con otro galán!Después de llorar amargamente, la joven y despechada enamorada decide vengarse, por eso arma su ‘Plan V’.Entonces, en la historia producida por Jorge Aragón y dirigida por Fez Noriega que se estrena hoy a nivel nacional, Paula acuerda con sus amigas, Fernanda (María Gabriela de Faría) y Jennifer (Stephanie Gerard), que buscará enamorar a un chico virgen.“Esto es una comedia, es una película ligera, para divertirse y sobre todo, para deshacerse de prejuicios. Creo que va de hacerla bien, de mostrar un buen producto y de no pensar en lo ya establecido. Todos los personajes son clichés y por eso nos deshacemos de ellos.“Hay muchos mensajes, si queremos igualdad tenemos que entender que hay un mundo femenino que debe estar a la par del masculino. No se vale juzgar por apariencias, por condiciones, por gustos”, comenta Dupeyrón en entrevista.Luego de urdir una estrategia, la joven se interna en un mundo que en su niñez fue placentero pero del que se alejó tras la muerte prematura de su padre: la robótica.En ese mundo escolar, Paula redescubrirá las grandes enseñanzas que le dio su papá, un gran maestro de la robótica, y se enganchará con Luis (José Pablo Minor).“Hay planteamientos muy buenos, como el dejar a un lado el machismo de que los hombres sólo hablen de la virginidad de las mujeres. No, eso no debe importar. Y planteamos divertirnos, que es justo y necesario”, apunta Noriega.

