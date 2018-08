Acusa a Jolie de manchar su imagen

Ciudad de México—Un juez determinó que Angelina Jolie debe permitir a Brad Pitt la posibilidad de realizar más visitas a sus seis hijos, antes de que la corte firme un acuerdo permanente y definitivo.En el detalle, la actriz de 43 años le dará al actor de 56 un régimen de visitas de cuatro horas cada dos días (en jornadas de escuela), y 12 horas cada dos días los fines de semana.De acuerdo al sitio de noticias Page Six, Jolie aseguró en los documentos judiciales que Pitt es “un padre inútil”. Pitt, por su parte, respondió en su presentación que le prestó a la actriz ocho millones de dólares para ayudarla a comprar una casa.La fecha de la próxima audiencia fue fijada para el 21 de agosto, informó hoy el sitio de noticias The Blast. En esta cita, se revisarán otras órdenes provisionales mientras se cierra para ambos el capítulo del régimen de visitas.Angelina no sólo debe permitirle a su expareja pasar más tiempo con sus hijos, sino que tiene tajantemente prohibido leer conversaciones privadas entre padre e hijos, así como la obligación de darle el teléfono personal de cada uno de estos a Pitt.La defensa de la ganadora de dos premios Oscar aún no respondió al pedido del juez, aunque se estima que no apelará la decisión, a la espera de la audiencia del 21 de agosto.Hace algunos días el protagonista de ‘Bastardos sin Gloria’ acusó a Jolie de haber iniciado una campaña para destruir su imagen pública, involucrando a sus seis hijos. Tras ser acusado por Jolie de no pagar ningún tipo de pensión alimenticia a sus hijos, los abogados del actor dijeron que la actriz y activista es “una mentirosa y gran manipuladora” porque según ellos Pitt le ha pagado nueve millones de dólares desde su separación en el 2016.TMZ recordó que, además de los ocho millones de dólares que le prestó Pitt a Jolie para que pudiera comprar la casa en la que vive actualmente, desembolsó más de 1.3 millones de dólares para la pensión de sus hijos.Fuentes cercanas aseguran que Angelina Jolie busca ensuciar el nombre de Brad Pitt al denunciar que no le ha pagado ningún tipo de pensión alimenticia, cuando en realidad el actor le ha pagado millones de dólares desde su separación.

