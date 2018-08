Salda Cantú cuenta con Sanz

Ciudad de México–La ‘Cuenta Pendiente’ que tenían Paty Cantú y Alejandro Sanz por grabar una canción, ya fue saldada y ahora la estrenan, pero no es balada, sino una pieza muy movida casi, casi urbana.“Todo mundo espera una balada, por el estilo que tenemos, y no, es muy distinto, es muy bailable, urbano. No la quiero clasificar, pero no es lo que esperaban”, expresóTras el éxito que consiguió con su álbum ‘#333’, del que sonaron ‘Mariposas’, ‘Miento’ y ‘Valiente’, la cantautora presenta la creación que hizo junto con Sanz, Omar Alfano y Andrés Saavedra.“Llegamos a esta canción queriendo y sin querer, llegamos a esta historia juntos.“Yo digo que es una canción que le pone sexo a la poesía y poesía al sexo, porque tiene esta parte de acción, en un sentido muy sugerente, pero a la vez es sutil, a la vez no es literal”, comentó la intérprete de ‘Suerte’.Luego de varias presentaciones donde ella fue telonera del español y compañera de cenas y bohemias, de conversaciones sobre arte, películas y pintores, Paty y Alejandro decidieron hacer la canción que desde el primer minuto del viernes estará en plataformas y radio.“Hay un empoderamiento real, porque no se trata de... vas de un lado y eres superior, ejerces poder, y del otro lado estás sometido. No, hay poder en ambas partes y autoridad sobre sí mismos, en lo emocional, en lo laboral, en lo físico, en lo espiritual, en todo, en el amor, en la sexualidad”.Ambos cantautores mandaron la solicitud a cinco realizadores visuales para que hicieran su propuesta de historia para el videoclip, y luego de recibirlas, se decidieron por el cubano Alejandro Pérez.“Este coqueteo del que se habla, él lo visualizó como si hiciera una película a lo ‘Black Mirror’.“Y en esta película, el amor se vive a través de ciertos avatares, ciertas acciones, metáforas, porque no solamente es futurista, sino actual. Tocando el tema de las redes sociales y cómo se da el coqueteo, los ‘me gusta’”, subrayó Cantú.Filmando en Miami, el clip muestra a ambos intérpretes cantando el tema, y a una pareja de modelos enfrentándose piel a piel, como si participaran en un encuentro de placer, lucha y desenfreno de manera salvaje.