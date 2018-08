Preocupados por crear espacios y plataformas para que los artistas y creadores difundan sus obras y puedan llegar a distintos públicos, el Colectivo Unísono mezcla la poesía con otras manifestaciones, como el stand up, slam, hip hop y rap, para realizar la promoción y divulgación de la literatura en todas sus áreas, asegura Adrián Esparza, director de la agrupación."Si bien la poesía es nuestra principal línea de acción, también cubrimos otras disciplinas. Nuestra segunda línea de acción es la oralidad, todas las manifestaciones que surgen del uso de la palabra en voz alta."La poesía dentro de todo lo que conlleva muchas veces no es oral, por ejemplo, hay poesía visual, caligramas, textos que tienen su fuerte en el papel, no en la oralidad, en el escenario. No toda la oralidad es poesía y no toda la poesía es oralidad, pero nos interesan ambas", dice.Unísono, que surgió hace cuatro años en la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, está compuesto actualmente por seis personas, que rondan entre los 21 y 28 años, con profesiones que van de dramaturgos, comunicadores, filósofos, ingenieros, sociólogos y fotógrafos."Una de estas plataformas es precisamente el evento que tendremos (Versos Urbanos), en el que queremos combinar dos temas que parecieran distantes entre sí: el rap, hip hop, con toda su cultura de barrio, y la poesía, con todo su lenguaje solemne, posicionarlos dentro de la misma línea que es la ciudad."Cómo la ciudad que habito modifica o altera mi obra poética, mi música de rap y al revés, cómo mi poesía o música de rap puede modificar mi ciudad. Esta charla que planea ser un ciclo de varias conferencias tiene esta doble función: acercar a los públicos a esas expresiones y que éstas respondan a los intereses de los públicos", indica Esparza.El evento será este jueves en el Patronato del Centro Histórico de Guadalajara (Calle Independencia 336) de las 18:00 a 20:00 horas, con entrada libre.

