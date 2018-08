Ciudad De México—El ganador del Oscar Martin Scorsese fue contundente cuando señaló en octubre del año pasado que sitios como Rotten Tomatoes, que suelen calificar los estrenos de cada semana con puntajes del cero al 100, no tenían nada qué ver con la crítica especializada, con aquella que se realizaba décadas atrás en la que los verdaderos críticos de cine daban verdaderos argumentos para rebatir los filmes que se estrenaban en la cartelera de Estados Unidos. A pesar de ésta y otras opiniones similares expresadas, como por ejemplo, por el director Brett Ratner, Rotten Tomatoes celebra hoy 20 años de existencia.Califican las películas del mismo modo que una carrera de caballos, un restaurante o incluso un electrodoméstico. Su visión tiene todo que ver con el negocio y absolutamente nada con la visión o creación inteligente de una película”, escribió Scorsese en otoño de 2017 en The Hollywood Reporter.A pesar de que lo emitido por Scorsese, los grandes estudios cinematográficos están conscientes de la importancia que tiene este sitio dentro de la industria, justo hoy en día en que el tiempo es dinero y la inmediatez es lo que rige a la gran mayoría de los usuarios que tienen acceso a una conexión.Nacida de la mano de Senh Duong, Patrick Lee y Stephen Wang, Rotten Tomatoes se ideó justo cuando Duong se dio cuenta de que no existía un sitio que recomendara, reseñara y calificara los estrenos de la cartelera. Fiel seguidor de los filmes de Jackie Chan y coleccionista empedernido de cualquier tipo de reseña que se publicara sobre los filmes de Chan, Duong invitó a sus amigos a sumarse a este esfuerzo para darle forma a este sitio del cual hoy en día es propietario el sello Fandango Media (70 por ciento de las acciones pertenecen a NBC Universal y el 30 restante es de Warner Bros.).“Cuando tienes esa moneda que dice que tienes 100 personas que aceptan que la película es genial u horrible no necesitas más información que eso. Así es como están recogiendo restaurantes y así es como están escogiendo películas”, refirió a Los Angeles Times Rob Moore, ex vicepresidente de Paramount Pictures.La simbología de Rotten Tomatoes (tomates podridos en español) tiene que ver con aquella vieja tradición en la que el público le aventaba tomates podridos a algún actor que en las carpas representa­ba un espectáculo mediocre.Con base en esto, si un filme tiene puntajes inferiores a 40%, se le otorga un tomate podrido y si las críticas de expertos coinciden 75% en que un trabajo es bueno se le otorga el mote de “fresco” y utiliza un tomate maduro para calificar ya sea una película o un programa de televisión.

