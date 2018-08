'Locos por Madonna', el DocuFilm de CNN en Español

Cargando

Ciudad de México– El canal CNN en Español presenta a partir de este miércoles Locos por Madonna, un episodio especial de la popular serie de DocuFilms dedicado a Louise Veronica Ciccone Madonna, para celebrar su reinado en la industria musical y recorrer cuatro décadas de su carrera que han dejado huella en la historia.Madonna, la Reina del Pop, está por cumplir 60 años de vida, y su carrera artística ha sido tan intensa como exitosa, cargada de una magnética personalidad, hipnótica, auténtica, rebelde y multifacética que va más allá de su genio como cantante, bailarina, directora, productora, escritora, actriz e ícono de la moda.Ella es significado de reinvención, lo ha hecho mil veces con su imagen y su música, transformando la historia del pop. Ha quebrantado todo tipo de estereotipos, y durante sus vicisitudes ha alzado la voz para luchar por las causas en las que cree, aderezándolas con una desafiante y revolucionaria ideología política, en la que el feminismo y el colectivo LGBTQ han encontrado un lugar para formar su comunidad.Adorada por millones, la señora Ciccone está en contra de los prejuicios, y ha abierto caminos hacia la inclusión y la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la libertad para que cada persona sea quien es en cuerpo y alma.Con el paso de los años Madonna fortalece su carrera, se mantiene a la vanguardia y continúa abarrotando los estadios en cada una de sus presentaciones de calidad indiscutible y acompañadas de impactantes coreografías, convirtiéndose en un símbolo de inspiración para las masas.En sus inicios se codeó con dos genios referentes, el productor Quincy Jones, y Michael Jackson, que definieron en Estados Unidos la música popular de la segunda mitad del Siglo XX, y que, como ella, terminaron conquistando al mundo. Pero, sobre todo, Madonna marcó un modelo a seguir para artistas como Britney Spears, Lady Gaga, Christina Aguilera y Kyle Minogue, entre otras estrellas del pop.Su brillante carrera vio la luz en la década de los ochenta con temas como Like a Virgin, Holiday, Borderline, Material Girl, Papa Don’t Preach, La Isla Bonita, Like a Prayer y Express Yourself, que se colocaron rápidamente en las listas de popularidad de varios países, y que han sobrevivido como clásicos. Además, lanzó álbumes tan importantes como Erotica, Ray of Light, Music, American Life, Confessions on a Dance Floor o Hard Candy, que cruzaron las fronteras y marcaron tendencias.La chica material desarrolló su etapa como escritora, encarnada en su provocador libro Sex a principios de los noventa, y el primer libro infantil que publicó en 2003, The english roses. A lo largo de su trayectoria en el séptimo arte, consiguió imponer moda a través de sus películas, principalmente con Desperately Seeking Susan que definió el término Madonna wannabe, una tendencia en la que millones de jóvenes imitaban a la cantante; incluso logró alcanzar varios récords mundiales, premios y nominaciones, entre los que destacan el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia/Musical por su papel en Evita, y una nominación a Mejor Actriz para los premios Saturn por Dick Tracy.Locos por Madonna es producido por Sabbatical Entertainment y mostrará a la audiencia cómo es que la cantante se convirtió en un ícono de la cultura popular alrededor del mundo, la forma en que ha inspirado a las masas y su manera peculiar de escandalizar a las multitudes.CNN en Español presenta un capítulo más del serial DocuFilms, Locos por Madonna este miércoles 15 de agosto a las 11:00 p.m.; sábado 18 a las 8:00 a.m. y domingo 19 a la 1:00 a.m. y 4:00 p.m.