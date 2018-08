Luismi se cotiza al triple

Ciudad de México— Aunque oficialmente no se ha hecho el anuncio de la realización de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, La Serie’, los ejecutivos de Gato Grande Productions trabajan en la estrategia para superar el éxito de la primera entrega. Hace unos días en un restaurante de la Ciudad de México se reunieron Miguel Alemán Magnani, José Luis Ramírez, Antonio Cue y el empresario regiomontano Carlos Bremer para, juntos, idear un plan que haga de la historia una superbomba.Tras la buena aceptación de la primera temporada de la serie basada en la vida íntima del cantante, los productores no sólo han recibido la oferta de Netflix de obtener los derechos, sino de varias compañías.Ahora, dijo Bremer, la historia ya alcanzó a cotizarse al triple con respecto a los más de 5 millones de dólares que recibió Luis Miguel por la primera parte.“La segunda temporada se va hacer, eso ya está todo arreglado, si no se ha anunciado es porque siguen las negociaciones.“Se está viendo con qué personaje se va a cerrar la segunda temporada porque queremos que sea una bomba. Hay unas ofertas increíbles porque están Netflix y otras compañías interesadas en obtener los derechos de la transmisión”, aseguró el CEO de Value, Casa de Bolsa, y amigo del intérprete.El ‘tiburón’ del reality ‘Shark Tank México’, del Canal Sony, se reservó los nombres de las empresas interesadas que quieren los derechos de ‘Luis Miguel, La Serie’.Dijo que Gato Grande Productions está dispuesta a darle prioridad a la oferta de Netflix, sin embargo, venderán la historia al mejor postor.“Hay otras ofertas importantes, Netflix tendría que ponerse a modo porque la segunda temporada ya se cotizó al triple y puede ser que llegue a más”, advirtió Bremer.En la junta, los empresarios abordaron además el tema de Diego Boneta, quien dio vida al cantante.Hasta el momento no se ha cerrado el trato con el actor y cantante para que se mantenga a la cabeza del proyecto, pero están muy cerca de lograrlo, agregó el empresario regio, quien dijo que su participación en el proyecto es estratégica.“Queremos que sea una bomba la segunda temporada, por ello ya estamos trabajando en la estrategia. Te aseguro que Gato Grande la volverá a hacer en grande”.Respecto a la postura de Luis Miguel con la serie, Bremer aseguró que está muy contento y sorprendido con los resultados, por eso ya dio su aprobación para la segunda parte.1 millón de nuevos suscriptores captó Netflix por la serie de Luis Miguel, según Bremer.

