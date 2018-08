Jugando se aprende

A través de una perspectiva divertida, constructiva y del conocimiento significativo, la Unidad Móvil del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ofrecerá talleres de alfabetización mediática en la frontera hasta el próximo domingo.Por iniciativa del Espacio Interactivo La Rodadora, la Unidad llegó esta semana a la ciudad para compartir los programas interactivos que ya presentó en Chihuahua, Jiménez y Delicias, y en distintos municipios de Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Veracruz, Nuevo León y Coahuila.“Nos gusta mucho tener este tipo de proyectos porque se suman al objetivo de La Rodadora, que es acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad y dejar mensajes positivos en ella. Es un complemento que viene aquí y queremos darles ese espacio a familias juarenses”, comenta el Gerente de Mercadotecnia de La Rodadora, Jonathan Aragón, a El Diario de Juárez.Estos talleres lúdicos se impartirán todos los días en un horario de nueve de la mañana a seis de la tarde dentro de la Unidad Móvil, la cual se instaló a un costado de La Rodadora y a la que se puede acceder por el museo o el Parque Central de manera gratuita.El espacio esta equipado con un estudio de televisión, una cabina de radio y un auditorio, además, fue diseñado para que niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad motriz o sensorial también puedan participar.Estas características de la Unidad Móvil son las que permiten que el IFT logre su objetivo a través de la alfabetización mediática, que es el tipo de educación que pretende formar usuarios responsables y audiencias activas en función de los medios de comunicación“Es satisfactorio ver el buen recibimiento que hemos tenido. Los niños salen con cierta efusión y alegría porque son cosas nuevas para ellos, porque difícilmente la tecnología con la que contamos la puedes encontrar en cualquier lugar”, explica el Coordinador de la Unidad Móvil, Alberto Bejarano.Este proyecto inició en agosto del año pasado y, durante un aproximado de un año y medio más, recorrerá distintos estados de la república, tal como Sonora y Baja California Norte y Sur, para completar su recorrido por todo el país.Unidad Móvil IFTUbicado a un costado de La Rodadora. Se puede acceder por el museo o por el Parque CentralA partir de hoy y hasta el domingo 19 de agostoDe 9:00 a.m. a 6:00 p.m.Entrada gratuitaEspacio InteractivoLa RodadoraUbicación: Teófilo Borunda No. 6632, colonia Parque Central PonienteTeléfono: (656) 257 0909Facebook: @LaRodadorawww.larodadora.orgHorariosMartes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.Sábado y domingo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.Precios regularesAcceso al museo: 65 pesosAcceso al museo más la exhibición temporal ‘Mundo Futbol’: 110 pesosAcceso al museo más la exhibición temporal ‘Mundo Futbol’ y la sala 3D: 125 pesosPaquete familiar (cuatro entradas a la exhibición más el acceso al museo): 400 pesos

