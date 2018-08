Luce Vero como en los 80

Ciudad de México— En la serie ‘La Casa de las Flores’ la actriz y conductora Verónica Castro se luce como si fuera la década de los 80.Famosa por su simpatía innata y su capacidad por conectar con su público, también ha marcado tendencia con looks llamativos, que son esenciales en todas las etapas de su carrera.Ojos delineados con sombras y pestañas postizas, boca sensual marcada en dos tonos, grandes peinados con ondas y uso de vistosas prendas que lo mismo mezclan los vuelos con los moños, y mucho estampado animal, sobre todo tigre o leopardo, conforman la personalidad única de ‘La Vero’.Su forma de pintar su rostro la hizo famosa y los expertos maquillistas afirman que es algo recargado que sólo en ella se ve bien, ya que cuenta con una cara hermosa.“Su make up es muy característico, ya que incluye ojos delineados por fuera y por dentro, también con una línea de agua enmarcando sus ojazos. Sombras en tonos café, ocre y negro, la piel trabajada con iluminadores y contouring, y brush y labios marcados”, dijo la maquillista Cristina Cardoso.Así, Castro, desde ‘Los Ricos También Lloran’ o ‘Mala Noche No’ ha impuesto su sello personal.“Sigue abusando en sus presentaciones personales de sombras muy oscuras, pestañas postizas y labios muy fuertes, que generalmente no se ven bien, pero ella se puede dar el lujo porque es su estilo único”, opinó el maquillista Eduardo Gaset.Ambos reconocen que Castro está más allá de las modas imperantes, pues es un ícono popular en México.“Creo que su estilo es recargado y deliciosamente vulgar, y no lo digo en forma despectiva, sino como un reflejo de algo que a veces a muchas les gustaría ver o lucir”, afirmó el Antonio González de Cosío, coach de Mexico’s Next Top Model y autor de ‘El Libro del Estilo’.Lo que sí critican son las pelucas que utiliza en los primeros capítulos de la serie de Netflix.“Se ven baratas y falsas. Sabemos que ninguna señora de Las Lomas se peina así”, expresó Gaset.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.