Ciudad de México– Ximena Sariñana espera que su pequeña hija adopte en un futuro el mensaje de su nueva canción "¿Qué tiene?", que invita a vivir a plenitud, sin fijarse el qué dirán.La cantante mexicana dice que el tema combina a la perfección con el modo en que ha empezado a ver el mundo desde el nacimiento de Franca, su primogénita, hace unos meses."Es algo que ya tenía muchas ganas de escribir", dijo la cantautora de 32 años. "Pero a veces es difícil como aceptarlo y decirlo".Parte de la letra dice "Si no sé bailar, ¿qué tiene? / Si no tengo flow, ¿qué tiene?", aunque la canción producida por los colombianos de Icon Music sí tiene bastante ritmo."De alguna manera es como divertido para mí esa polaridad. Por un lado el ritmo de la canción tiene definitivamente esa influencia urbana y es chistoso decir estoy en una canción que tiene mucho ritmo, pero yo no tengo flow", apuntó.En cuanto a bailar, Sariñana tiene dos tendencias: "Hay veces que digo 'bailo como tía' y hay veces que digo, 'no estoy tan mal'".Desde su lanzamiento el jueves pasado, "¿Qué tiene?" ha sumado 1,2 millones de vistas en YouTube. El video, dirigido por el colectivo Fuerzas Básicas en colaboración con Andrea Vivó, presenta al conserje de una escuela bailando en los pasillos vacíos de una primaria, haciendo la limpieza y presentando un show en el auditorio de la escuela. Combina actores reales con animación."Quería encontrar un personaje que fuera muy opuesto a mí, para demostrar también que es un mensaje que cualquiera lo puede aplicar a su día a día, quitarle lo personal a la canción y que sea algo con lo que la gente se pueda identificar", dijo Sariñana.La artista, famosa por sus álbumes "Mediocre" y "No todo lo puedes dar" y por sus colaboraciones con Los Ángeles Azules y Miguel Bosé, convocó a su amigo Juan Pablo Vega para componer la pieza con Icon Music, con quienes trabajaba por primera vez."Fue muy interesante colaborar con alguien que su estilo o su manera de hacer música es totalmente distinta a la tuya", dijo Sariñana, según la cual Vega y ella son más "old school" porque les gusta partir de un instrumento y componer una canción de principio a fin, mientras que los productores colombianos usan instrumentos eléctricos para crear beats. "Al final creo que todos aprendimos un montón".Para la estrella mexicana, quien en julio presentó al mundo a su hija a los tres meses de nacida, la maternidad es un reflejo de lo que expresa en su nueva canción."Creo que eso sí afectó definitivamente mi forma de ver las cosas", dijo Sariñana. "No tienes el control de nada cuando eres mamá o cuando te embarazas. Es como un ejercicio de soltar el control".Aunque con una bebé es difícil que todo salga perfecto, considera que puede compaginar su faceta de mamá con su trabajo gracias a que cuenta con mucho apoyo y una carrera que le da flexibilidad, algo que reconoce que otras mujeres no poseen."Veo los horarios tan demandantes, las pocas prestaciones que les dan en sus trabajos por ser mamás, el poco apoyo que hay, la cerradez de mente que hay a su alrededor", dijo la artista.La maternidad "me ha abierto mucho los ojos a las condiciones en las cuales las mamás, las mujeres que deciden convertirse en mamá, y me encantaría ver eso cambiar", añadió.Por ahora su plan es dedicarse a la crianza de Franca sin renunciar a la música: "Siempre poder hacer lo que se siente bien hacer y si eso ahorita es trabajar lo será y si en algún momento no lo es no lo será".Sariñana se suma a la lista de actrices, modelos y cantantes que apoyan la lactancia materna."Definitivamente es una de las cosas más hermosas que he hecho en mi vida. La lactancia, el amamantar, creo que es el regalo más grande que le puedes dar a tu hija y además es realmente súper disfrutable", dijo al tiempo que lamentó la mala información o los prejuicios que puede haber en torno al tema. "Si cuentas con una buena red de apoyo lo puedes lograr", aseguró.A su hija, nacida en un punto de ebullición de los movimientos por la igualdad de género y contra los abusos a las mujeres alrededor del mundo, quiere transmitirle con "¿Qué tiene?" un mensaje de libertad."'Tú eres libre, eres libre de hacer lo que sea y de ser la mujer que quieras ser y no está bien que alguien se oponga a eso, ni que nadie jamás te haga sentir incómoda simplemente por ser mujer, por ser quien eres'", expresó Sariñana."Me alegro mucho que a ella le toque crecer en un momento tan abierto y donde se está abriendo la conversación", agregó. "Todavía hay mucho camino por recorrer, pero me encanta que haya todos estos movimientos".