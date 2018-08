Monterrey— Es romántica y popera, pero Yuri está por entrarle al género urbano eso sí, tampoco quiere hacerle la competencia a Maluma ni a Jennifer Lopez.La veracruzana señaló que ellos son de las estrellas más reconocidas en estos ritmos y que ella sólo quiere ponerse a la vanguardia para no quedarse rezagada.“Esto es un juego porque sí voy a cantar urbano, pero realmente no voy a dedicarme a esto, digo, tampoco le voy a hacer la competencia a Maluma, ni a Jennifer Lopez”, dijo Yuri entre risas.“Soy popera, romántica, cumbianchera, más romántica, pero siento que los artistas de los 80 tenemos que apostarle, tenemos que hacer cosas, a la tierra que fueses haz lo que vieres y obviamente eso está de moda”, agregó la cantante.Aunque a mucha gente le gusta y a otra no, considera que es importante actualizarse.“A mí me gustan las canciones urbanas que tienen letras de amor, desamor las otras no mucho, no soy mucho de ese tipo de letras (sexuales), pero en gustos se rompen géneros”, comentó la artista.“Pienso que a los ochenteros todo eso nos trae más sabor, más frescura porque si no, nos vamos quedando atrás, nos vamos rezagando”.Justo en estos días está viendo la posibilidad de hacer un dueto urbano con una cantante, de quien no reveló el nombre.“A ver quién se deja, hay muchos, pero sobre todo con gente madura porque hay mucho joven, me encanta cantar con jóvenes también, pero me encantaría que fuera con una madura, con una mujer... y si no pues pues con un madurito”, mencionó.Sobre su serie, adelantó que ya trabaja en la segunda parte de la historia y que todavía no sabe qué actriz hará su papel.“Me habló ahorita el productor porque ando muy flojita y me dijo que ya era hora que me pusiera a escribir la segunda parte y también estamos por hacer el casting”, reveló.Yuri volverá en diciembre a la Arena Monterrey para ofrecer un show renovado.“Todo será nuevo, conmigo no es lo mismo, habrá nuevo vestuario, sorpresas duetos”, prometió.