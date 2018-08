¿Por-qué ha-bla a-sí?

Ciudad de México— Gracias a Cecilia Suárez y su personaje en la serie ‘La Casa de las Flores’, se puso de moda hablar con ‘la papa en la boca’, marcando todas las sílabas de una palabra de forma lenta.Se trata del #PaulinaDeLaMoraChallenge, un movimiento lanzado en redes sociales por varios fans del show de Netflix que consiste en hablar como la hija mayor de la familia De la Mora.“Ya los vi haciendo sus chistosadas con el challenge ese, que no sé a quién se le ocurrió."Pero bueno, mientras ustedes se la pasen bien, qué vamos a hacer sino seguirles la corriente”, expresó la actriz en un video de Instagram, convertida de nuevo en la entrañable e histérica Paulina.En entrevista, Suárez le otorgó todo el crédito de éxito a Manolo Caro, creador de la serie, por haber imaginado personajes tan interesantes, fuertes y atractivos para la audiencia.“Manolo retoma el melodrama sin miedo, lo cual, en verdad, es digno de aplaudirse para un director de su generación, que difícilmente se acercan a este género latinoamericano”, explica la actriz.“Él lo invade de temas que realmente le importan y le mete mucho humor negro para crear una nueva versión del melodrama tradicional. El éxito de la serie es de él. Su universo creativo no tiene límites”.Originalmente, Paulina no tenía ese particular tono de voz, el cual fluyó conforme avanzaba el rodaje hasta que se convirtió en parte vital de la mujer, que disfruta resolviendo los problemas de su familia.“¡Eso sólo pasó! Empezamos a filmar y empezó a salir, cada vez más. En una escena nos detuvimos Manolo y yo, nos miramos a los ojos y dijimos: esto está pasando (el tono de voz), ¿qué vamos a hacer?.“Él me dijo que o lo parábamos o nos íbamos a más. Era una decisión riesgosa, pero cuando los dos tenemos que tomar decisiones a nivel creativo, vemos la más complicada y es a donde nuestro ojo va”.En uno de los 13 episodios de la serie, que se estrenó el viernes en Netflix, Paulina explica que es adicta al Tafil, un fármaco que se usa para tratar la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión.Esta podría ser una de las razones por las que habla así el personaje de Suárez, aunque como ella misma lo explica, responde más al timbre con el que hablaban varias matriarcas de antaño.“¡No voy a decir en quién me inspiré! Es que además es un homenaje de amor y cariño a las mujeres en las que nos inspiramos Manolo y yo. Los dos las conocemos y las admiramos mucho, pero no diremos quién”.La relación entre la actriz y el cineasta abarca varios largometrajes exitosos, como ‘Elvira, Te Daría Mi Vida Pero la Estoy Usando’, ‘La Vida Inmoral de la Pareja Ideal’ y próximamente, ‘Perfectos Desconocidos’.“Ir de la mano de Manolo para mí es una gozada. Me encanta que tenga personajes femeninos fuertes, donde las mujeres somos tridimensionales”, reconoce la tampiqueña.