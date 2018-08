Madrid—El productor de ‘Todos lo Saben’ (‘Everybody Knows’), Álvaro Longoria, ha asegurado que en Estados Unidos apuntan a la cinta española, dirigida por el iraní Asghar Farhadi, como favorita para ganar el Oscar en la categoría a Mejor Película de Habla no Inglesa, y confía en que su dream team de actores, con Javier Bardem, Penélope Cruz y el argentino Ricardo Darín en el reparto, ayude a convencer a los académicos de Hollywood.En declaraciones a Europa Press, Longoria ha expresado su satisfacción tras lograr que ‘Todos lo Saben’, que se estrenará en España el próximo 14 de septiembre, y ‘Campeones’, de la que también es productor, hayan sido preseleccionadas este martes por la Academia de Cine junto a ‘Handia’, que fue la gran ganadora de la última edición de los Premios Goya, para representar a España en los Oscar.“Una cosa que he aprendido de este negocio es que hay que disfrutar del momento, y no hay que subestimar las posibilidades de ‘Handia’, que es una gran película y una gran rival”, explicó, aunque se mostró esperanzado en las posibilidades de ‘Todos lo Saben’ en el camino a los Premios de la Academia de Hollywood por la “visibilidad” que la película ha logrado en Estados Unidos y en festivales como Cannes.Para Longoria, el reparto de la película, donde está “la flor y nata de los actores en España”, y la reputación de su director, que ha ganado en dos ocasiones el Oscar a la Mejor Película Extranjera, pueden facilitar que ‘Todos lo Saben’ acabe representando a España en la próxima ceremonia de los premios de la academia estadounidense.“El otro día, en una revista norteamericana la ponían como la favorita para ganar el Oscar porque tiene un equipo muy reconocible para los académicos y va a tener mucha visibilidad, lo que es importante para ganar el Oscar”, apuntó Longoria reivindicando la españolidad de la producción, rodada en las provincias de Madrid y Guadalajara.“Farhadi llevaba años deseando rodar en España, un país con el que se identifica mucho porque le resulta parecido en cultura y sociedad a Irán, y es especialmente bueno con los actores, se sienten muy cómodos con él, y se nota en la película”, afirmó el productor para explicar el interés de los también oscarizados Penélope Cruz y Javier Bardem para ponerse delante de la cámara del director iraní.Para Longoria, que un cineasta como Farhadi quisiera rodar en suelo español “demuestra que hay talento internacional que valora mucho la cultura que tiene el país”.“Es algo que los americanos llevan haciendo toda la vida”, agregó el productor recordando que muchos de los grandes directores de Hollywood tenían un origen extranjero.La preselección de las tres películas españolas para representar a España en la 91ª edición de los Premios Oscar se ha producido entre un total de 43 largometrajes, que se han podido ver o se verán entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.La cinta finalmente seleccionada se conocerá el próximo 6 de septiembre.

