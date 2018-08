Ariana Grande y James Corden, la nueva pareja de 'Titanic'

Cargando

Ciudad de México– La cantante estadunidense Ariana Grande y el animador británico James Corden recrearon escenas emblemáticas de la película Titanic, como Rose Dewitt y Jack Dawson, los personajes inmortalizados en 1997 por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, en un musical con 13 temas clásicos del pop para el programa The Late Late Show.El Musical Mashup incluyó la interpretación en una sola toma de éxitos de artistas como Lady Gaga, Ed Sheeran, One Direction, Kesha y por supuesto Celine Dion.El sketch también contó con los temas Come Sail Away, de Styx, Rich Girl, de Hall and Oates, The Way I Are, de Timbaland y hasta Learn to Fly, de los rockeros Foo Fighters, éste último en la escena de la cinta donde en la proa del transatlántico Jack grita: "Soy el rey del mundo".El divertido medley continuó con Just Dance, de Lady Gaga, Steal My Girl, de One Direction, Shape of You, de Ed Sheeran y Ride Wit Me, de Nelly.Uno de los momentos más delirantes fue cuando la pareja interpretó Ice Ice Baby, de Vanilla Ice, junto a unas réplicas de icebergs.El segmento musical siguió con Timber, de Pitbull y Kesha, Never Gonna Give You Up, de Rick Astley y Bye Bye Bye, de NSYNC, que se usó para la escena de la muerte de Jack.Pero, sin duda, el momento climático fue con la ejecución de ambos del tema principal de Titanic, My Heart Will Go On, de Celine Dion.