Se buscan músicos juarenses

A lo largo de este mes dos orquestas sinfónicas fronterizas recibirán con los brazos abiertos a aquellos niños y jóvenes con interés e inquietud por la cuarta de las artes, ya sea en canto o en algún instrumento musical.Son la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (OSJUACJ) y la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca, las que llevarán a cabo audiciones e inscripciones, respectivamente, para integrar nuevos talentos a su conjunto de instrumentistas y cantantes.El periodo de registro para las audiciones que la OSJUACJ ofrecerá el jueves 23 y viernes 24, estará abierto hasta el martes 21, y se pide como requisito ser menor de 29 años y cumplir con un registro en línea.Según comentarios del director de la sinfónica, Lizandro García, se buscan músicos que cuenten con la habilidad y desarrollo técnico suficiente en su instrumento y que tengan compromiso con la gestión cultural de la universidad, para que se sumen a los 53 jóvenes de 14 a 28 años que actualmente integran la orquesta.Y, si no tocas violín, viola, cello, contrabajo, flauta, oboe, trompeta, trombón o piano, pero tienes interés por aprender, la Orquesta y Coro Esperanza Azteca estará recibiendo interesados a partir del lunes 20 y hasta el 24 de este mes.Las inscripciones se realizarán en un horario de cuatro a siete de la tarde y se pide como único requisito tener más de siete años, ya que no es necesario saber tocar un instrumento o cantar.Para mayores informes sobre las convocatorias de ambas orquestas sinfónicas puedes enviar un mensaje al correo o marcar a los teléfonos que se proporcionan debajo.Instrumentos: Violín, viola, cello, contrabajo, flauta, oboe, trompeta, trombón y pianoRequisitos: Ser menor de 29 años, cumplir con un registro en línea y acreditar la audiciónPeriodo de registro: Hasta el martes 21 de agostoAudiciones: Jueves 23 y viernes 24 de agostoPara mayores informes, interesados enviar correo con nombre e instrumento a: [email protected] Lugar: Instituto Visión México (avenida Vicente Guerrero 8957 y Antonio J. Bermúdez, colonia Partido Doblado)Requisitos: Tener más de 7 años. No es necesario saber tocar un instrumento o cantarInscripciones: A partir del lunes 20 y hasta el 24 de agostoHorario: De 4:00 a 7:00 p.m.Mayores informes a los teléfonos: (656) 217-8816 y (656) 419-9107

