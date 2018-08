Conquista Interpol a mexicanos

Ciudad de México—Ante la expectativa generada desde meses atrás, cuando las localidades se agotaron, Interpol no defraudó a nadie en el primero de sus dos conciertos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.Los cotizados boletos, el culto que ha generado el grupo neoyorquino y la salida de su álbum Marauder fueron factores decisivos para el éxito en frente de los mil 344 asistentes que llegaron el lugar, según la cifra proporcionada por Ocesa."Gracias México... esta canción la analizamos mucho y debatimos sobre cómo se debía llamar, es Number 10, pero pudo ser Number 9", exclamó en español Paul Banks, a medio concierto, al presentar la pieza.Y de su nuevo disco, que sale el 24 de agosto y fue grabado en su natal Nueva York, también tocaron "If You Really Love Nothing" y "The Rover"."Siempre es un honor para nosotros estar en México, son el mejor público que tenemos. Son los mejores fans del mundo. Gracias", dijo en claro castellano Paul.Los tres de negro, más dos compañeros en tour, deleitaron al público con otros éxitos como "Now You've Seen Me at Work", "Public Pervert", "C'Mere", "Lights" y "Evil" entre otras.La audiencia de pie en el inmueble en donde al principio una voz en off pidió que no usaran celulares ni grabaran, siempre estuvo atenta a las ejecuciones de éxitos como "Mammoth" y "Obstacle 1", en el recital que duró alrededor de hora y media.