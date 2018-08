Con el encanto de Groening

Hablando como alguien que ha creado dos exitosos programas animados de la televisión y que está a punto de introducir su tercera serie, Matt Groening tiene un consejo para asegurar una exitosa junta para promover un producto."Éste es mi consejo sobre Hollywood", dijo previamente este verano, "puedes decir: 'es un encuentro de Los Simpson con algo', o 'es un encuentro de algo con Game of Thrones'... y logras un trato".Groening está vacilando un poco sobre su nuevo programa, Disenchantment, que se estrenará por Netflix el viernes 17 de agosto. Su serie más reciente ciertamente comparte una sensibilidad satírica y un distintivo estilo caricaturesco con Los Simpson, su perdurable comedia del canal Fox que inicia su temporada 30 en septiembre.Sin embargo, aunque se desarrolla en un reino medieval de magos y dragones, no es exactamente la respuesta de Groening a Game of Thrones.Disenchantment es más como la amalgama cómica de Groening de franquicias de fantasía como El Señor de los Anillos y las epopeyas animadas de Hayao Miyazaki, por nombrar sólo dos de sus docenas de influencias.Además es el primer programa del creador para un servicio de streaming (los primeros 10 episodios pueden ser consumidos en un maratón televisivo de cinco horas) y, por consiguiente, el primero en tener una narrativa serializada."He estado trabajando 30 años en la animación secuencial, semanal y de horario estelar", declaró. "Para tener de repente un montón de episodios que se ofrezcan al mismo tiempo, tienes que contar una gran historia. Y ha sido realmente divertido. Sin embargo, ésa es la tortura de esto".Para el artista, parte del reto de crear Disenchantment ha sido armonizarlo con los gustos y el ritmo de la televisión contemporánea, que ha cambiado de manera considerable desde la introducción de Los Simpson.Para las 11:00 horas de una mañana de junio, Groening, de 64 años, ya había visitado las oficinas de Los Simpson en los estudios de Fox en Los Ángeles, para dar un par de apuntes sobre un próximo episodio, y había dejado a su hijo de 5 años, Nathaniel, en un campamento de verano.Su esposa, Agustina, una artista argentina, estaba en casa con sus gemelas recién nacidas, Venus y Sol.En este momento, Groening se encontraba trabajando en su oficina personal en Santa Mónica.El artilugio que estaba más ansioso por presumir este día era un cuaderno maltratado en el que, durante los últimos ocho años o más, ha garabateado sus ideas para Disenchantment: linajes de familias reales ficticias, listas de más películas para emular (La Princesa Prometida, La Bestia del Reino) y bosquejos de un duende bobalicón llamado Elfo que dijo que ha estado dibujando desde el quinto año de primaria."Por cierto, todos los personajes que dibujo están basados en lo que dibujé en quinto grado", explicó. "Todos tienen ojos grandes y redondos, nariz pequeña y la mandíbula superior salida".Con estos datos dispares, Groening ha convertido Disenchantment en una serie sobre las desventuras de una princesa rebelde, el mencionado duende y un demonio travieso.Aunque cada episodio cuenta una historia independiente, dijo que "todas las cosas se conectan con cosas que tendrán consecuencias más adelante".Añadió que su interés en crear esta serie y mostrarla en una plataforma no tradicional surgió simplemente de un deseo de probar algo nuevo."Simplemente quería ver cómo era ir a otro lado", afirmó.El también creador de Futurama tiene muchas cosas que lo mantienen ocupado: ya está trabajando en una segunda tanda de 10 episodios de Disenchantment, que probablemente Netflix lanzará el próximo año.Y sigue contribuyendo con Los Simpson, y está esperando ver cómo afectará a su serie más conocida el hecho de que Walt Disney haya comprado a Fox.

