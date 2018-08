'La casa de las flores' y el acento de Paulina

Cargando

Ciudad de México– Como te habrás podido dar cuenta ya los domingos nadie habla de Luis Miguel, si acaso Roberto Palazuelos y para interpretar otro escándalo.Aunque la bioserie le devolvió la vida al 'El Sol' a nosotros nos dejó un hueco en el corazón después del último capitulo.Sin embargo, Netflix como buen amigo, nos dio otra serie para pasar nuestras tardes y olvidar los maltratos de Luisito Rey.'La casa de las Flores' es el nuevo tema de pláticas en el trabajo, las redes y el hogar. Y es que ver el regreso de Verónica Castro a las pantallas y a eso sumarle las actuaciones de Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Claudette Maillé y Arturo Ríos no es cosa de todos los días.La serie dirigida por Manolo Caro relata la historia de una familia de clase alta que ha logrado parte de su fortuna gracias a una elegante floreria y a otros negocios más oscuros.Dentro de su trama existen las traiciones, la homosexualidad reprimida, el clasismo, el racismo y la drogadicción.Aunque todos son temas fuertes hay algo que captó inmediatamente la atención del público: el acento fresa de Paulina, el personaje interpretado por Cecilia Suárez.De acuerdo con la actriz, el acento nació en pláticas con el productor."Honestamente fue algo que sucedió de manera natural, no estaba planeado desde el principio. A Manolo siempre le han gustado las cosas diferentes y yo dije 'va' y apostamos por ello", dijo.Si no has visto la serie, no te quedes atrás y hazlo. No te conviertas en el aislado de la oficina.

