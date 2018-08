Da voz a sus hermanos

Nueva York— Hace año y medio, Chloë Grace Moretz, quien cuenta con 50 créditos en su currículo, decidió hacer una pausa.“Me había tomado un descanso para decidir exactamente qué tipo de proyecto quería hacer a continuación, uno que de verdad conectara conmigo y dijera algo de lo que soy. Y la primera cosa que llenó todos esos requisitos fue ‘The Miseducation of Cameron Post’, dijo.Se refiere al filme de Desiree Akhavan, que ganó el Premio del Gran Jurado en la reciente edición del Festival de Cine de Sundance.Cameron es una adolescente en 1993, que después de ser sorprendida besándose con otra chica, es enviada a God’s Promise, un campo cristiano de conversión para gays.“Al tener dos hermanos gay y criarme como una defensora natural de la comunidad LGBT, la historia tocó un punto muy personal de mi corazón.“Cuando ves cómo la gente hace del cristianismo una arma para esta horrible manipulación psicológica, creo que es triste e hipócrita porque no puedes decirte cristiano y, al mismo tiempo, tratar de condicionar a la gente para que se odie a sí misma.El año pasado, su película ‘I Love You, Daddy’ fue enlatada cuando su creador, Louis C.K., admitió conducta sexual inapropiada. En entrevista telefónica, Moretz, de 21 años, habló de la importancia de ‘The Miseducation...’ y de si la película de Louis C.K. debería estrenarse alguna vezHas dicho que esta película es personalmente relevante porque tus hermanos son gay.— Ellos nunca habían sentido que una película representara adecuadamente a los homosexuales, sobre todo a los jóvenes. Y dijeron que ésta era la representación más cercana de cómo lo vivieron ellos.Cameron es una chica tranquila y sus experiencias sexuales se sienten auténticas para su edad. ¿Cómo te acercaste a ella?— No podía analizarla demasiado. Ella es increíblemente fuerte, pero entra en un lugar que cuestiona al principio, y luego gira para ver si funciona, cediendo por completo. Entonces se da cuenta de que esto es como un disparo en la oscuridad. A partir de ese momento, ella encuentra su fuerza y a su familia.Ésta es una película sobre la identidad. Cuando eras adolescente, ¿batallaste para definirte?— Está la identidad de la feminidad y el tipo de mujer que eres. Ni siquiera fue la identidad sexual, simplemente las presiones sociales de ser una mujer joven fueron algo con lo que lidié. Mis hermanos, marginados toda su vida, fueron los primeros en intentar ayudarme a encontrar mi voz y mi identidad.¿Qué tan familiarizada estabascon la terapia de conversión?— Sabía que existía, pero no que fuera tan común en la sociedad moderna.¿Te sorprendió algosobre los sobrevivientes?— Lo que se me hizo muy interesante fue la diversidad. Vi diferentes contextos socioeconómicos, razas y religiones, y también gente que no era nada religiosa.La práctica ha sido criticada por la Asociación Psiquiátrica Estadounidense y la Asociación Médica Estadounidense, y un informe reciente afirma que supone riesgos para la salud.— Los profesionales no sólo se han pronunciado en contra, sino que han dicho la verdad al respecto: que aumenta los índices de suicidio, las probabilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual, los índices de alcoholismo y drogadicción.Se informó que Louis C.K. estaba intentando recuperar los derechos de I Love You, Daddy. ¿Crees que debería estrenarse?— No. Creo que debería esfumarse. Claro que es devastador invertir tiempo en un proyecto y verlo desaparecer. Pero, al mismo tiempo, este movimiento es tan poderoso y progresista, que estoy feliz de ver el gran cambio en la industria.