Critican su desagrado por Jackson

Ciudad de México– Sam Smith creó polémica con un video en el que admitió que no le gusta la música de Michael Jackson, reportó Daily Mail.El cantante se encontraba viajando en un barco con su compañero músico Adam Lambert cuando se reprodujo una canción del Rey del Pop.“No me gusta Michael Jackson pero esta es una buena canción”, dijo el intérprete de ‘Stay With Me’.La grabación fue compartida por Lambert en Instagram, y aunque fue eliminada al poco tiempo, no impidió que fans de Jackson pudieran verlo y criticaran a Smith.“Esto probablemente suena como a una gran exageración, pero a Sam Smith se le debería forzar a disculparse por decir que no le gusta Michael Jackson”, dijo un usuario en redes.“Sí, Sam Smith puede tener su opinión, por supuesto. Pero no puedes simplemente decir ‘No me gusta Michael Jackson’, tienes que decir: ‘Lo siento mucho, pero las canciones de Michael Jackson no son mis favoritas’.Que dé un poco de respeto por la LEYENDA"