Celebran con 'doodle' a Cantinflas

Ciudad de México— Su bigote, comicidad y talento hicieron de Mario Moreno Cantinflas un referente de la cultura mexicana y Google lo reconoce con un "doodle" inspirado en su persona y carrera."Él representa esta bella nostalgia de quién era. Además, creo que es una muestra de lo que significa ser mexicano y su cultura, cómo trabajar arduamente, luchar por tus sueños y nunca darte por vencido."Era una persona que dio mucho amor, lo único que quería era que la gente se divirtiera y eso fue y es algo muy poderoso", compartió Perla Campos, gerente de marketing del equipo de doodles.El protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 Días se suma a la lista de celebridades mexicanas que han sido honradas por el servicio de búsqueda por internet, como María Félix, José Emilio Pacheco y Diego Rivera, entre otros.El doodle interactivo de Cantinflas estará disponible este domingo, día de su natalicio y fecha en la que cumpliría 107 años, en el buscador en 23 países, incluidos México, Estados Unidos y varios de Latinoamérica.Su realización requirió de aproximadamente un par de meses, entre la investigación previa, las primeras pruebas y el producto final, explicó Helene Leroux, animadora e ilustradora encargada de crearlo."Fue una gran oportunidad de descubrir todo lo que había hecho. Vi en línea muchos extractos de sus películas en español así que no fue sencillo entenderlo, pero aún así era bastante entretenido sin necesidad de qué comprendiera lo que decía."Eso fue lo que me atrajo y me hizo comprender que era un gran actor. Me recordaba a un actor francés, de esas películas antiguas, que era muy cómico, así que sentí una conexión nostálgica", dijo la artista.El resultado fueron cinco dibujos que recuerdan algunas de sus películas más emblemáticas, como El Patrullero 777, El Padrecito y El Barrendero."Quisimos preservar ese estilo de los afiches hechos a mano como los que encuentras en internet cuando buscas a Cantinflas. Además, como tenía un rostro muy icónico con el bigote fue importante hacer notarlo dibujándole una gran cabeza."Quería que se reconociera instantáneamente, espero que sea el caso. Quise enfatizar los distintos roles que tuvo a lo largo de su trayectoria, hizo como 50 películas", explicó Leroux.

comentarios

