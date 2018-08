Sufre para volver a la TV

Ciudad de México— Pese a su currículum y experiencia, Rocío Banquells batalla actualmente para conseguir trabajo en series o telenovelas nuevas, pues piensa que los directores jóvenes desconocen su trabajo.“Quisiera regresar (a la televisión). He ido a hacer muchos castings, pero no he llenado los requisitos que se necesitan para los personajes. Convencer a las nuevas generaciones es muy difícil”, dijo.Para trascender como una buena villana de telenovelas, señaló que no sólo se requiere ser talentosa y guapa.Banquells, recordada por sus papeles de mala en ‘Los Ricos También Lloran’, ‘La Fiera’ y ‘Te Dejaré de Amar’, asegura que la clave para dejar huella como antagónica es el liderazgo de los directores.“Tuve directores muy grandes, entre ellos mi padre (Rafael Banquells), que me enseñaron a frenarme y no desbocarme con esas villanas, no caer en un ser fanfarrón. Tu villana tiene que enamorar a la gente.“Creo que a las actrices actuales, al menos las que quieren ser antagónicas, les falta dirección, trabajan con directores de movimientos, que no te dan el tono ni exploran contigo la psicología del personaje”, señaló.A su parecer, otro factor en contra de las nuevas generaciones de actrices es que, la mayoría sólo aspira a verse radiante frente a las cámaras y le da miedo transformarse para un papel.“Yo no hice mi carrera a partir de la belleza. Luego me dicen que me veo muy fea como villana, ¡Claro! ¡Cuando una mujer se enoja o explota no se ve nada bonita! A mí no me da miedo verme mal para un papel.“Esas actrices actuales que sólo buscan verse bien, jamás lograrán trascender. Cuando pasan los años, lo que te mantiene arriba es tu talento histriónico, no sólo tu belleza”, expresó.