Explora nuevos sonidos

Ciudad de México – Para llegar a ‘Amor Presente’, su nuevo disco de estudio, Leonel García se dejó llevar por su sentir actual sin ponerse restricciones, guías o planteamientos.Por esto, explicó en sesión de escucha, su álbum que estará listo en septiembre tiene notas de baladas, electro pop y hasta cumbia.“Cuando hice L.P., como León Polar, que fue mi primer disco solista, me quise ir por un camino totalmente distinto a lo que había presentado con Sin Bandera, y quizás no salió lo que esperaba, pero sí me dejó contentísimo.“Ahora, con este álbum, todo salió muy natural, muy orgánico, muy fluido. Hay canciones que reflejan cómo me siento ahora, en la curva de los 40, ya a mis 43 años, muy realizado, con otra perspectiva. Y sí, con muchos sentimientos muy definidos, muy naturales”, expresó el cantautor.En la comodidad de su hogar, en el sur de la ciudad, y rodeado de personal de su disquera (Sony Music) y de la agencia que lo maneja (Westwood Management) el intérprete de ‘Ella Es’ hizo una sesión para presentar sus nuevas composiciones, de las que “Bailar” fue elegida como primer sencillo y la cual estará al aire en septiembre próximo.“No soy el mejor para el baile, pero sí creo que en cómo bailas con tu pareja, te entiendes con ella. Esta canción refleja mucho de mi sentir sobre el entender que hay entre dos personas respecto a su baile y cómo se mueven en la vida.“Siento que tiene mucho de mi esencia, de mi sello. Las canciones son de mi autoría, son mi percepción de la vida romántica, en pareja, o sin pareja, o de cómo dos seres humanos coinciden. Y con ‘Bailar’ me identifico”, apuntó el músico.Compañero de Noel Schajiris en Sin Bandera, dupla con la que hará la gira Cuatro Latidos junto con Camila, Leonel García invitó a varios de sus amigos a que colaboraran en algunas de sus nuevas composiciones.“Con Audrey Nix, quien tiene una voz bellísima, hice ‘Tu Amor Se Esconde’ y, con Vicente García, que es un supertalentazo, grabamos ‘Todas Juntas’.“Luego, hay una niña a quien admiro profundamente, que se llama Gaby Moreno, con quien grabé ‘Vértigo’ y, pues no había intérprete más adecuado para ‘Demasiado Tarde’, por el estilo, por el concepto, que Benny Ibarra”, detalló el músico.‘Amor Presente’, adelantó, será una colección de tres EPs que contendrán cuatro canciones cada uno, y se darán a conocer paulatinamente hasta noviembre.Esta realización, en la que trabajaron Rafael Aracaute, Aureo Baqueiro y Martin Terefe como productores, contendrá piezas como ‘Pasión’, ‘Despídete’ y ‘Con Otra’, por mencionar algunas.

