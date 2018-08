Atrapada en el pasado

Ciudad de México— La intención de Keira Knightley: convertirse en una voz del empoderamiento femenino a través del cine inspirada por dramas que viajan a través del tiempo.La actriz de 33 años es conocida por representar mujeres fuertes que transportan a épocas antiguas, en la mayoría de los casos, con una trama enfocada en retratar la lucha por los derechos femeninos.“Creo que algunas personas encuentran el escapismo a través de la ciencia ficción o la fantasía, y supongo que mi escapismo a otro mundo siempre ha sido a través del drama de época, es bueno poder admitir eso a esta edad”, confiesa Keira a la revista Variety.El espíritu feminista de la actriz fue un gran acierto para cintas como ‘Orgullo y Prejuicio’ (2006), ‘La Duquesa’ (2008), ‘Anna Karenina’ (2013) y en septiembre de este año regresa con Colette y en noviembre con ‘El Cascanueces y Los Cuatro Reinos’.La británica contó a la publicación que su falta de interés en las películas modernas se debe a la cantidad de violencia sexual que tienden a mostrar.“Realmente no realizo filmes de actualidad porque los personajes femeninos casi siempre son agredidos sexualmente. Encuentro algo desagradable en la forma en que se retrata a las mujeres”, expresa.La protagonista de ‘Piratas del Caribe’ declara su apoyo hacia los servicios de streaming, como Netflix y Amazon, ya que sus producciones incluyen “mujeres fuertes con mensajes más femeninos” a comparación del cine.Sin embargo, aclara que agradece las mejoras que están recibiendo los nuevos guiones, donde las mujeres no son violadas en las primeras cinco páginas o el énfasis en que no interpretan a una amante o esposa.A pesar de que apareció en cintas contemporáneas como ‘Realmente Amor’ y ‘Empezar Otra Vez’, Keira asegura que le parecen más inspiradores los roles que le ofrecen los filmes históricos.La actriz se meterá en la piel de la francesa Gabrielle Sidonie Colette, autora de la biografía ‘Claudine’, un bestseller lanzado en 1900, y quien fue una dama dispuesta a romper estereotipos y roles de género.La historia es una rebelión de empoderamiento contra las limitaciones sociales que influyeron en la literatura, moda y expresión sexual.“Es maravilloso interpretar a mujeres inspiradoras para difundir sus historias y voces. Al escribir, Colette estaba cuestionando la idea de género y la idea de lo que era naturalmente femenino en oposición al aspecto social de ser femenino”, explica.

