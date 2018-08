'The Walking Dead': Diez 'spoilers' de la novena temporada

La guerra ha terminado. Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Los Salvadores han sido derrotados. Ahora, con un salto temporal de 18 meses, ¿qué le depara el futuro a The Walking Dead? Los fans no lo sabrán hasta el 7 de octubre, cuando se estrenen los nuevos episodios, aunque ya son varios los detalles que se han revelado sobre la nueva entrega.Aquí van 10 spoilers de la novena temporada que adelantan qué dirección tomará la ficción zombie. Huelga entonces mostrar el manido aviso de destripe inminente...UN COMIENZO COMPLETAMENTE NUEVOAsí describió la novena temporada la showrunner Angela Kang. "De alguna forma, es una serie completamente nueva. Creo que la gente se sorprenderá mucho", adelantó."Ya retratamos dos años de Guerra Total y esto no podría ser más diferente", concluyó.LA (TEMPRANA) DESPEDIDA DE RICK GRIMESDespués de 10 años, Andrew Lincoln abandonará The Walking Dead y aunque el destino final de Rick Grimes permanecerá en secreto hasta la emisión, varios comentarios de Lincoln han insinuado que ya habría terminado de rodar sus escenas."He hecho escenas con todos mis personajes favoritos esta temporada. Como despedida, fue el mejor regalo", señaló, además de referirse varias veces a sus últimas semanas de rodaje en pasado, por lo que todo apuntaría a que Rick se despedirá a principios de temporada.DARYL NO SERÁ EL NUEVO LÍDERLa salida de Rick dejará un gran vacío pero, ¿será Daryl quien lo llene? Las primeras noticias aseguraron que el personaje de Norman Reedus se convertiría en el nuevo protagonista, pero el propio actor se encargó de desmentirlo."No se puede sustituir a Rick. No es posible. Todos harán cosas diferentes pero interpretando sus mismos personajes. Nadie dirá 'Yo soy el líder ahora'", aclaró.EL CUARTO EPISODIO TENDRÁ UNA ESCENA ÉPICA CON RICK Y DARYLReedus ha desvelado que compartirá una escena "épica" con Lincoln en el cuarto episodio, una secuencia que afirmó fue la más desafiante que ha filmado en The Walking Dead."Estaba muy bien escrita y la trabajamos, afinamos y la convertimos en algo fácil", dijo el actor."Podría haber ido en muchas direcciones diferentes, pero creo que los dos estamos muy orgullosos de ella", advirtió.UN ESCENARIO MÁS URBANOLos personajes de The Walking Dead se han movido sobre todo en escenarios rurales como bosques, granjas o pueblos pequeños, pero la novena temporada dará el salto a la ciudad, en concreto a Washington DC."Al tener la oportunidad de llegar a Washington DC, no pude evitar pensar en la apertura de El día de los muertos, donde se ve la desolada ciudad", explicó el productor ejecutivo y experto en efectos especiales, Greg Nicotero.ESTÉTICA MEDIEVALCon el combustible y las balas agotándose, los supervivientes dependerán más de las armas blancas y de los caballos para moverse."Hay formas en que el mundo retrocede, lo cual es muy interesante", adelantó la actriz que da vida a Michonne, Danai Gurira."Nos estamos volviendo casi medievales al mismo tiempo que avanzamos", agregó.UNA TEMPORADA CORALCon alrededor de 20 personajes habituales, es difícil que la serie se centre en cada historia individual.La showrunner ha prometido "material genial" para todos ellos, aunque también pondrá el foco en los personajes más longevos."Verán más a fondo sus relaciones en el caso de Daryl y Carol, Rick y Maggie, Michonne y Rick. Indagaremos a fondo en estas relaciones porque tienen mucho peso emocional", apuntó Kang.EL CONFLICTO ENTRE RICK Y MAGGIETras la decisión de Rick de dejar a Negan con vida, Maggie está enfadada y dispuesta a hacerle ver que está equivocado.Aunque la relación entre ambos al final de la séptima temporada es "tensa", se trata de un "conflicto entre dos personas que se quieren y que están trabajando juntas por el futuro", explicó Lauren Cohan."No se van a lanzar al cuello del otro, pero de momento no están de acuerdo con las decisiones que han tomado", añadió Nicotero.EL DESTINO DE NEGANRick perdonó la vida a Negan y le hizo prisionero, pero muchos fans se preguntan si el líder de Los Salvadores será perdonado y tendrá la oportunidad de reintegrarse en el grupo."Creo que habrá redención para Negan" aseguró Jeffrey Dean Morgan."Creo que todos los personajes cambian y Negan entra dentro de esas categoría", agregó.LAS MUJERES TOMARÁN LAS RIENDASAdemás de las palabras de Angela Kang, quien aseguró que habría "muchas historias sobre liderazgo con Maggie, Michonne y Carol", Norman Reedus apuntó que los próximos 16 episodios harán de la novena "una temporada muy femenina, con historias contadas con otra perspectiva"."Será menos bravucona y más real. Es como si estuviéramos rodando un Western con sentimientos", reveló Reedus.